Во Львове врач военного госпиталя побил женщину с ребенком на руках: подробности инцидента

Во Львове на улице Драгана, 34 врач напал на женщину с ребенком на руках, а позже и на ее родителей из-за парковки.

Об этом 22 апреля рассказала главная героиня истории, врач Нина Мединская.

По ее словам, все началось с того, что она приехала к своим родителям, и припарковала авто под их окнами. После этого женщина якобы увидела приближающийся автомобиль, водитель которого начал кричать на нее и требовать, чтобы она отъехала.

На это женщина ответила отказом после чего мужчина подошел к ней и начал ее избивать. Тем временем у нее на руках был ее 7-месячный ребенок. Это заметили родители пострадавшей и вышли к ней на помощь, после чего мужчина начал избивать отца Нины, у которого как она заявляет, больное сердце.

На помощь им пришли прохожие которые помогли прекратить драку. С места инцидента нападавший скрылся. Позже выяснилось, что им оказался хирург городского военного госпиталя.

Напомним, что ранее в сети разгорелся скандал из-за видео, на котором женщина нападает на бабушку в одном из троллейбусов Харькова.