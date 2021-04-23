Скачать
Пятница, 23.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Хорошо, что были без топоров: покупатели без масок устроили драку с охраной "АТБ" в Запорожье (видео)
Хорошо, что были без топоров: покупатели без масок устроили драку с охраной "АТБ" в Запорожье (видео)
Игра в долгую: смогут ли США и Россия договориться?
Игра в долгую: смогут ли США и Россия договориться?
Во Львове врач военного госпиталя побил женщину с ребенком на руках: подробности инцидента
Во Львове врач военного госпиталя побил женщину с ребенком на руках: подробности инцидента
Число выздоровевших стремительно растет: в Украине установлен новый "коронавирусный" рекорд
Число выздоровевших стремительно растет: в Украине установлен новый "коронавирусный" рекорд

Во Львове врач военного госпиталя побил женщину с ребенком на руках: подробности инцидента

Во Львове врач военного госпиталя побил женщину с ребенком на руках: подробности инцидента
09:40 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Во Львове на улице Драгана, 34 врач напал на женщину с ребенком на руках, а позже и на ее родителей из-за парковки.

Об этом 22 апреля рассказала главная героиня истории, врач Нина Мединская.

По ее словам, все началось с того, что она приехала к своим родителям, и припарковала авто под их окнами. После этого женщина якобы увидела приближающийся автомобиль, водитель которого начал кричать на нее и требовать, чтобы она отъехала.

На это женщина ответила отказом после чего мужчина подошел к ней и начал ее избивать. Тем временем у нее на руках был ее 7-месячный ребенок. Это заметили родители пострадавшей и вышли к ней на помощь, после чего мужчина начал избивать отца Нины, у которого как она заявляет, больное сердце.

На помощь им пришли прохожие которые помогли прекратить драку. С места инцидента нападавший скрылся. Позже выяснилось, что им оказался хирург городского военного госпиталя.

 скрин

скриншот

Напомним, что ранее в сети разгорелся скандал из-за видео, на котором женщина нападает на бабушку в одном из троллейбусов Харькова.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 858

Все по теме:

Львов, Врач.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отстраненного Тупицкого ждут новые неприятности
02 Угроза вторжения России в Украине не миновала: специалисты указали на важный сигнал
03 Путин дал отмашку: главари "ДНР" и "ЛНР" насмешили предложением Зеленскому
04 В декларации не указана: журналисты нашли испанскую виллу депутата из партии Порошенко (видео)
05 В Виннице нашли пропавшего почти две недели назад молодого парня (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путин выходит из Минских соглашений? Арестович подловил президента РФ на оговорке
Путин выходит из Минских соглашений? Арестович подловил президента РФ на оговорке
СБУ устроила обыски в бизнес-центре Коломойского, но они видимо не стали для него сюрпризом: подробности, фото, видео
СБУ устроила обыски в бизнес-центре Коломойского, но они видимо не стали для него сюрпризом: подробности, фото, видео
В Украине уже больше 2 миллионов случаев COVID-19: в каких регионах ситуация хуже всего
В Украине уже больше 2 миллионов случаев COVID-19: в каких регионах ситуация хуже всего
Какой праздник 23 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 23 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь