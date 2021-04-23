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Признали и искупили вину: авиакомпания из ОАЭ выплатила Украине 3,7 млн грн за полеты над Крымом

Признали и искупили вину: авиакомпания из ОАЭ выплатила Украине 3,7 млн грн за полеты над Крымом
Обновлено 17:55 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Прокуратура Автономной республики Крым отсудила у авиакомпании из ОАЭ задолженность в 3,7 миллионов гривен за полеты над территорией оккупированного полуострова. 

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК

"Воздушными судами указанной иностранной авиакомпании были осуществлены полеты в Симферопольском районе полетной информации, который включает воздушное пространство над суверенной территорией Украины и над открытыми водами Черного моря, где ответственность за обслуживание воздушного движения делегированы Украине международными договорами", - говорится в сообщении. 

Во время рассмотрения дела в суде, представители авиакомпании добровольно согласились погасить сумму долга. 

В прокуратуре отметили, что в настоящее время на рассмотрении в судах находятся еще четыре подобных дела на общую сумму в более 1 млн. гривен. 

Как сообщалось ранее, российские войска начали покидать территорию оккупированного Крыма после "учений".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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ОАЭ, Крым.
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