Признали и искупили вину: авиакомпания из ОАЭ выплатила Украине 3,7 млн грн за полеты над Крымом

Прокуратура Автономной республики Крым отсудила у авиакомпании из ОАЭ задолженность в 3,7 миллионов гривен за полеты над территорией оккупированного полуострова.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

"Воздушными судами указанной иностранной авиакомпании были осуществлены полеты в Симферопольском районе полетной информации, который включает воздушное пространство над суверенной территорией Украины и над открытыми водами Черного моря, где ответственность за обслуживание воздушного движения делегированы Украине международными договорами", - говорится в сообщении.

Во время рассмотрения дела в суде, представители авиакомпании добровольно согласились погасить сумму долга.

В прокуратуре отметили, что в настоящее время на рассмотрении в судах находятся еще четыре подобных дела на общую сумму в более 1 млн. гривен.

Как сообщалось ранее, российские войска начали покидать территорию оккупированного Крыма после "учений".