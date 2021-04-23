В Киеве самоубийца прыгнул из окна, но не долетел до земли (фото 18+)

В пятницу, 23 апреля, в Киеве произошло смертельное ЧП.

О нем пишет dtp.kiev.ua в Telegram.

Так, в Соломенском районе столицы, в доме по улице Кудряшова, 5 мужчина совершил самоубийство – выпрыгнул с окна восьмого этажа. Но выпал он неудачно – разбившись, мужчина, а вернее его тело, повисло на козырьке магазина.

На кадрах это выглядит очень жутко. Ноги мужчины висят над входом в магазин, который такой "антирекламы" явно не заслужил.

В сети стали комментировать нелицеприятный "пейзаж".

"Сочувствую спасателям за работу и случайным свидетелям....", "Удача была явно не на его стороне", "Как-то нехорошо самоубился", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее за сутки в Киеве произошло сразу два смертельных ЧП: спрыгнув с 18-го этажа, погибла 14-летняя школьница вечером во вторник, 9 марта, и днем в среду, 10 марта, в Днепровском районе женщина выпала из окна.