Сотрясение, трещины и ушибы: на Ровенщине пьяная женщина напала на полицейскую с бутылкой (фото)

В городе Вараш в Ровенской области нетрезвая женщина избила сотрудницу полиции.

Об этом пишет пресс-служба полиции области.

Отмечается, что 47-летняя участковая направлялась на вызов в район Строителей. Там она заметила нетрезвую женщину, которая засыпала полицейскую угрозами и оскорблениями.

Замечание о том, что таким образом та совершает административное правонарушение 30-летняя женщина проигнорировала, а потому участковая вызвала наряд патрульных.

Услышав это местная жительница набросилась на сотрудницу правоохранительных органов и ударила ее по голове бутылкой.

Правонарушительницу доставили в участок. А у полицейской диагностировали закрытую черепно-мозговую травму головы, сотрясение мозга, трещину кости лобной области и многочисленные ушибы.

За нападение на сотрудника полиции при исполнении, женщина может оказаться за решеткой на срок до пяти лет.

Известно, что она не впервой попадает во внимание полиции из-за своих нетрезвых выходок. А за совершение домашнего насилия даже состоит на учете.

Как сообщалось ранее, в Николаевской области злоумышленник выстрелил в голову военному и сбежал с места преступления.