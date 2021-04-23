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Сотрясение, трещины и ушибы: на Ровенщине пьяная женщина напала на полицейскую с бутылкой (фото)

Сотрясение, трещины и ушибы: на Ровенщине пьяная женщина напала на полицейскую с бутылкой (фото)
Обновлено 19:50 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

В городе Вараш в Ровенской области нетрезвая женщина избила сотрудницу полиции. 

Об этом пишет пресс-служба полиции области. 

Отмечается, что 47-летняя участковая направлялась на вызов в район Строителей. Там она заметила нетрезвую женщину, которая засыпала полицейскую угрозами и оскорблениями. 

Замечание о том, что таким образом та совершает административное правонарушение 30-летняя женщина проигнорировала, а потому участковая вызвала наряд патрульных. 

Услышав это местная жительница набросилась на сотрудницу правоохранительных органов и ударила ее по голове бутылкой. 

Правонарушительницу доставили в участок. А у полицейской диагностировали закрытую черепно-мозговую травму головы, сотрясение мозга, трещину кости лобной области и многочисленные ушибы. 

За нападение на сотрудника полиции при исполнении, женщина может оказаться за решеткой на срок до пяти лет. 

Известно, что она не впервой попадает во внимание полиции из-за своих нетрезвых выходок. А за совершение домашнего насилия даже состоит на учете. 

Вараш - избиение полицейской

Как сообщалось ранее, в Николаевской области злоумышленник выстрелил в голову военному и сбежал с места преступления. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Ровенская область, Полиция, Нападение.
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