Устроил 4 ДТП и помочился на авто патрульных: во Львове бизнесмен на Porsche "сорвался с цепи" (видео)

Во Львове пьяный водитель на Porsche Cayenne устроил ряд ДТП и помочился на автомобиль патрульных.

Об этом пишет местное издание "Варта1".

Сообщается, что трое мужчин спровоцировали конфликт. Прибывшие на место патрульные утихомирить дебоширов не смогли, мало того, находившийся среди них, водитель "Порше" справил нужду на автомобиль правоохранителей, а затем трио устроило драку с полицейскими, вследствие чего те попали в больницу.

Мужчины разбежались, а "герой дня" сел за руль своего внедорожника и пытался скрыться от преследования, но трижды попал в ДТП. К счастью обошлось без пострадавших.

Задержать мужчину удалось на улице Стрийской, 78. Там он задним ходом въехал в автомобиль патрульных.

Во время задержания мужчина проявлял агрессию и умудрился разбить себе голову.

На него составили 6 админпротоколов.

По данным издания, дебошир является директором одной из инженерно-производственных компаний.

Как сообщалось ранее, в Николаевской области военному прострелили голову.