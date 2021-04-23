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Пятница пошла не по плану: в Киеве пьяный дебошир в рясе священника бросался на людей и попал на видео

Пятница пошла не по плану: в Киеве пьяный дебошир в рясе священника бросался на людей и попал на видео
Обновлено 22:23 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Киеве на Подоле пьяны мужчина, в одежде священника, отметился неадекватным поведением.

Об этом пишет Сегодня

Как говорят свидетели происшествия, мужчина приставал к прохожим, нецензурно выражался и показывал окружающим средний палец. 

Одну из подвернувшихся под руку девушек дебошир сильно толкнул. 

"Священника" видели еще утром, тогда его заметили в "Сильпо" на Контрактовой площади. Он сидел в тепловом тамбуре и выглядел, как бездомный. 

Буянить и дальше мужчине помешали полицейские. После задержания стало известно, что тот прибыл в Киев из Сумской области, однако цель его визита в столицу остается неизвестной. 

На него составили протокол за распитие алкоголя в общественном месте. 

Внимание, на кадрах присутствует нецензурная лексика!

Как сообщалось ранее, во Львове пьяный водитель "Порше" помочился на автомобиль патрульных, а затем, пытаясь скрыться, попал в четыре ДТП. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Киев, Алкоголь, Нацполиция.
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