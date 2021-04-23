Пятница пошла не по плану: в Киеве пьяный дебошир в рясе священника бросался на людей и попал на видео

В Киеве на Подоле пьяны мужчина, в одежде священника, отметился неадекватным поведением.
Об этом пишет Сегодня.
Как говорят свидетели происшествия, мужчина приставал к прохожим, нецензурно выражался и показывал окружающим средний палец.
Одну из подвернувшихся под руку девушек дебошир сильно толкнул.
"Священника" видели еще утром, тогда его заметили в "Сильпо" на Контрактовой площади. Он сидел в тепловом тамбуре и выглядел, как бездомный.
Буянить и дальше мужчине помешали полицейские. После задержания стало известно, что тот прибыл в Киев из Сумской области, однако цель его визита в столицу остается неизвестной.
На него составили протокол за распитие алкоголя в общественном месте.
Внимание, на кадрах присутствует нецензурная лексика!
Как сообщалось ранее, во Львове пьяный водитель "Порше" помочился на автомобиль патрульных, а затем, пытаясь скрыться, попал в четыре ДТП.