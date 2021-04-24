Харьков среди ночи сотрясли звуки взрывов: произошло ЧП с автобусами (фото)

Сразу несколько микроавтобусов сгорели в Харькове в ночь с пятницы на субботу с 23 на 24 апреля. Виной всему, скорей всего, детонация топливных емкостей.

Информацию о взрывах в 602 микрорайоне опубликовал telegram-канал "ХС Харьков".

"Тем временем на Солнечной (602 микрорайон) взорвались 2 микроавтобуса", - написали авторы новости.

Позже авторы уточнили информацию, что сгорело три микроавтобуса. Они же выложили их фото.

"Как оказалось подгорели 4 бусика. Взрывы, по всей видимости, были слышны из-за детонации топливных ёмкостей", - добавили на канале. Также стало известно, что от пожара пострадал парковщик. Мужчину госпитализировали в 4-ю больницу с диагнозом ожоги рук и лица.

Telegram-канал "Харьков 1654" выложил более полную картину происшествия. Пожар произошел примерно в 1.40 ночи.

"Было установлено, что горят 3 микроавтобуса "Mersedes Sprinter" и микроавтобус «Ford». Общая площадь пожара составила около 50 кв.м. Пожарные сразу приступили к тушению пожара", - отмечено в сообщении.

Напомним, в Харькове на ходу загорелась маршрутка.