Вопрос с парковками в Киеве можно решить за месяц: озвучен рецепт

Вопрос с парковками остается довольно актуальным для жителей Киева. Привлечение заинтересованных участников со стороны бизнеса может помочь решить эту проблему.

Об этом "Телеграфу" рассказал бывший советник столичного мера, экс-продюсер Comedy Club Ukraine Максим Бахматов, который сейчас возглавляет ОО "Офис трансформации".

По словам бизнесмена, в данный момент в Киеве отсутствуют паркоматы. Вся система не работает и фактически ее просто нет. Из-за этого обыкновенным явлением стали пробки и некомфортное перемещение по городу. Наказания за подобные вещи в столице никто не несет.

По мнению Бахматова, выход из проблемы лежит в налаживании публично-частного партнерства.

"Суть в том, что частный бизнес заходит в госучреждение или коммунальное предприятие и говорит: "окей, давайте будем партнерами, но мы будем контролировать, не дадим вам воровать и плохо работать", - пояснил бизнесмен.

Он считает, что такой вариант позволит исправить ситуацию в городе уже за месяц.

Подробней читайте в материале "Телеграфа": "В Украине слишком много "крепких хозяйственников", – Максим Бахматов о Зеленском, Притуле и о том, каким должен быть мэр города