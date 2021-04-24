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В Харькове бушует циклон "Зохан": деревья падают на людей и авто (видео)

В Харькове бушует циклон "Зохан": деревья падают на людей и авто (видео)
Обновлено 19:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

До Харькова добрался циклон "Зохан" отчего по всему городу произошел ряд ЧП. 

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. 

"На Льва Ландау деревце устало и повисло на проводах. Поворот с Велозаводской на Московский, ёлочка привалила чьё-то авто. Зохан не шутит", - сообщает "Типичное ХТЗ". 

Канал сообщает о другой ситуации, произошедшей на бульваре Каркача. Там ветер свалил дерево на пожилого мужчину. 

Отмечается, что пострадавший живой, но ему все равно потребовалась помощь врачей. 

Еще одно дерево упало в городском саду имени Шевченко. 

Там пострадала детская площадка, к счастью, никто из находившихся неподалеку детей не пострадал. 

Как сообщалось ранее, в Ровенской области во время непогоды молния попала в повозку, на которой находились двое мужчин и подросток. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Харьков, Погода, Буря, Циклон.
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