В Харькове бушует циклон "Зохан": деревья падают на людей и авто (видео)

До Харькова добрался циклон "Зохан" отчего по всему городу произошел ряд ЧП.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

"На Льва Ландау деревце устало и повисло на проводах. Поворот с Велозаводской на Московский, ёлочка привалила чьё-то авто. Зохан не шутит", - сообщает "Типичное ХТЗ".

Канал сообщает о другой ситуации, произошедшей на бульваре Каркача. Там ветер свалил дерево на пожилого мужчину.

Отмечается, что пострадавший живой, но ему все равно потребовалась помощь врачей.

Еще одно дерево упало в городском саду имени Шевченко.

Там пострадала детская площадка, к счастью, никто из находившихся неподалеку детей не пострадал.

Как сообщалось ранее, в Ровенской области во время непогоды молния попала в повозку, на которой находились двое мужчин и подросток.