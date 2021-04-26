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В Киеве Nissan вылетел с дороги и несколько раз перевернулся: есть жертвы - фото с места ДТП

В Киеве Nissan вылетел с дороги и несколько раз перевернулся: есть жертвы - фото с места ДТП
Обновлено 07:41 Сегодня Телеграф Телеграф

В ночь на понедельник, 26 апреля, на левом берегу Киева на ул. Гагарина произошло опрокидывание "Nissan".

Как передает корреспондент "Телеграфа", предварительно выяснилось, что машина, зарегистрированная в Сумской области, двигалась от Дарницкой площади на выезд из города.

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На закруглении дороги, возле АЗС, водитель не смог удержать машину на проезжей части, и она, выскочив на бордюр, оказалась на зеленой зоне.

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Опрокинувшись несколько раз, Nissan пропахал газон, сбил несколько стоек с дорожными знаками и улегся на крышу. Сколько было людей в салоне, кто управлял автомобилем, пока правоохранители сказать не могут.

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Известно, что пострадали две женщины. Одна из них скончалась в карете "скорой помощи", вторая в критическом состоянии госпитализирована.

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Правоохранители никак не комментировали случившееся. Вскоре на место происшествия прибыл автомобиль криминалистической лаборатории вместе с группой экспертов.

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По неподтвержденным пока данным, водитель, управляющий автомобилем, сбежал. Так ли это, выяснит следствие.

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Как сообщалось, в ночь на воскресенье, 25 апреля, в Киеве в серьезном ДТП машину смяло пополам, а водителя, пренебрегшего правилами техники безопасности, увезли в критическом состоянии.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 2,714

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Киев, ДТП, Пострадавшие, Опрокидывание.
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