Смерть под завалами: в шахте под Днепром погиб участник "Караоке на Майдане" (фото, видео)

Погибшим шахтером во время обвала на шахте в Павлограде (Днепропетровская область) оказался 29-летний шахтер Дмитрий Курасов - участник "Караоке на Майдане".

Об этом пишут местные СМИ.

"Я не знаю, когда он спал и отдыхал. Он и на шахте работал, и на свадьбах пел и играл, и подрабатывал, и выступал", - рассказала его подруга, Ирина.

По ее словам, Курасов был отличным другом, мужем и отцом.

"Был настоящим живчиком. Спешил все успеть, будто чувствовал, что рано уйдет ... Мы не можем поверить в это горе", - добавила она.

Напомним, в момент обвала на месте происшествия находилось двое сотрудников. Один из них получил легкие травмы, другой, к сожалению, погиб.

Как сообщал "Телеграф", ранее на восьмидесятом году жизни умер Александр Коросташов, герой Украины, заслуженный работник сельского хозяйства, депутат Полтавского областного совета пяти созывов.