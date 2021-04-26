Противники карантина штурмовали горсовет в Николаеве (фото, видео)

Сегодня, 26 апреля, в Николаеве состоялся масштабный митинг против локдауна, во время которого около 300 активистов, водителей гортранспорта и предпринимателей штурмовали мэрию.

Об этом сообщает местное издание "НикВести".

Сначала жители Николаева пикетировали управление Нацполиции, после чего переместились на площадь под здание горсовета. Протестующие требовали отменить ограничения на перевозки пассажиров в общественном транспорте, которые последние несколько недель происходят по графику.

К ответу призывали мэра Александра Сенкевича, но так как тот не вышел, протестующие решили штурмовать здание и все же пообщаться с главой города лично. Впрочем, попытки сначала успехом не увенчались: входные двери закрыла охрана, а сотрудники горсовета оттеснили толпу.

Зайти удалось лишь после угроз "Будем стоять до последнего" и вызова полиции. В мэрии с людьми общался мэр и его помощники, которые заявили, что отменить локдаун - не в их компетенции.

И хоть городской голова согласился созвать сегодня заседание исполкома, на что протестующие отреагировали аплодисментами, единственной надеждой, по словам Сенкевича, остается то, что Николаев войдет в "оранжевую" зону и вопрос решится сам собой.

Напомним, поведение болельщиков ФК "Львов", которые проигнорировали карантин, возмутило Сеть.