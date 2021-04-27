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Вернувшегося из армии 20-летнего парня довели до суицида на Кировоградщине: подробности трагедии

Вернувшегося из армии 20-летнего парня довели до суицида на Кировоградщине: подробности трагедии
09:32 Сегодня Телеграф

В селе Свердликово Кировоградской области совершил самоубийство20-летний Владислав Юзвик, вернувшийся из армии 12 апреля. Причиной суицида он объяснил долги по кредитам.

Трагедия произошла вечером 18 апреля. Парень сам смастерил ружье, из которого и застрелился во дворе дома своих родителей, сообщают Надзвичайні новини.

Перед смертью, Владислав снял видео и разместил в социальной сети обращение, в котором объяснил мотивы своего поступка. По словам парня, он стал жертвой бывшего сослуживца, который обманом вынудил Владислав взять кредиты в банках на свое имя.  В итоге деньги мошенник так и не вернул, заставляя парня пересылать ему еще деньги. Всего погибший отправил сослуживцу около 25 000 гривен. В видео Юзвик указал, что у его семьи нет возможности выплачивать долги по кредитам. Родители погибшего также отметили. Что их сын был очень беспокойным и постоянно просил денег.

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"Теперь у меня пять кредитов, моя семья не в состоянии их вернуть", — отметил Владислав.

Напомним, на границе с Румынией застрелился солдат Черновицкого пограничного отряда.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Кредиты, Кировоградская область, Самоубийство, дембель.
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