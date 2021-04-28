На коленях просился в полицию от жены: сеть повеселило курьезное видео с пьяным мужчиной

Необычный случай произошел в практике украинских полицейских: немолодой мужчина, предположительно, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, буквально на коленях умолял задержать его, так как в противном случае, как он утверждал, ему грозила расправа со стороны супруги.

Видео инцидента опубликовал во вторник, 27 апреля, Telegram-канала "Регіоналіті".

"Заберите меня, пожалуйста, пацаны, заберите, я вас прошу", - говорит мужчина, становясь на колени.

Его, предположительно, супруга, которая находится рядом, пытается увести мужа, однако он не обращает на нее внимания.

На вопрос полицейских, "вы что, не хотите с женой оставаться?", мужчина, все также стоящий на коленях, начинает громко кричать "нет, нет, нет!".

По его словам, жена его убъет.

"Я знаю, что щас будет: ребра сломанные… черепок перебитый", - жалуется мужчина.

Читатели отнеслись к ситуации неоднозначно: одни посчитали, что выпивший мужчина отлично притворяется, другие же не исключили, что ситуация, при которой жена совершает насилие над мужем, вполне реальна.

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