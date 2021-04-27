Мужчина воровал содержимое посылок на Новой почте, но преступление попало на видео

В столице задержали мужчину, ворующего товар из посылок на "Новой почте". Преступление зафиксировали камеры почтового отделения.

Инцидент произошел в Святошинском районе Киева. Работники "Новой почты" обнаружили несоответствие товара, после проверки клиентом посылки. Как выяснилось по камерам наблюдения, парень подменил вещи в посылке во время ее осмотра, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Мошенник заказывал через интернет-магазины доставку компьютерных видео-карт. Позже, при осмотре товара, менял его на более дешевый, а после отказывался оплачивать посылку.

Дальнейший маршрут преступника вычислили благодаря камерам системы "Безопасный город". Им оказался уроженец Черниговской области, 1999 года рождения.

Мы установили причастность парня еще к двум аналогичным преступлениям на территории района. Мошенническим путем он завладел имуществом на сумму 74000 гривен", - сообщили в полиции.

Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее женщина сделала заказ в магазине Citrus.ua на доставку холодильника и морозильника. В итоге ей прислали два морозильника. Менять товар в магазине отказались