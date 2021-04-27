"Кассу везут сдавать": в сети бурно обсуждают "ноу-хау" от полицейских в пробке Киева

В Киеве заметили новую уловку полицейских, которые придумали "оригинальный" способ проехать в пробке в Киеве.

О ней рассказал шеф-редактор "УНИАН" Михаил Ганницкий в Facebook.

"Ноу-хау от Патрульной полиции Украины - экипаж включает в тянучке мигалки и спецсигналы, чтоб их машину... просто припустили", - рассказал он.

По словам Ганницкого, когда водитель, сидящий за рулем полицейского авто, понимает, что тянучка не собирается заканчиваться, выключает мигалки и продолжает спокойно тянуться со всеми вместе.

В сети стали бурно обсуждать ноу-хау от полицейских.

"Никогда такого не было и вот снова)))", "Тоже хочу себе мигалки)))", "В этом месте это регулярное поведение блюстителей порядка", "Кассу везут сдавать", "А могли по правой объехать и вклиниться перед светофором, как многие...))", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Одессе образовались пробки из-за того, что автомобиль патрульных попал в ДТП.