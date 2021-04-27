"И за что тут платить 10 грн?" Водные процедуры в одесской маршрутке насмешили сеть (видео)

Жители Одессы показали в сети, как выглядит поездка в маршрутке по дождю.

Кадры потопа в салоне были выложены в телеграм-канале Одесса INFO.

"Одесские маршрутки в дождь... Вот за что тут платить 10 грн?", - говорится в сообщении.

Как известно, в городском совете Одессы намерены повысить стоимость проезда в маршрутках до 10 гривен, о чем ранее писала Думская. Предположительно это может произойти уже в июне.

Директор НПЦ "Экономинформ" Сергей Черноиваненко рассказывал, что по актуальным данным тариф должен бы составлять 14-15 гривен, но "в таком размере его, конечно же, никто не утвердит".

В последний раз стоимость проезда повышалась в 2018 году и с тех пор она составляет 7 гривен.

Как сообщалось ранее, 27 апреля в южных областях Украины, включая Одесскую область, идут дожди.