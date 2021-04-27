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"И за что тут платить 10 грн?" Водные процедуры в одесской маршрутке насмешили сеть (видео)

"И за что тут платить 10 грн?" Водные процедуры в одесской маршрутке насмешили сеть (видео)
Обновлено 18:38 Сегодня Телеграф Фото: od.vgorode

Жители Одессы показали в сети, как выглядит поездка в маршрутке по дождю. 

Кадры потопа в салоне были выложены в телеграм-канале Одесса INFO

"Одесские маршрутки в дождь... Вот за что тут платить 10 грн?", - говорится в сообщении. 

Как известно, в городском совете Одессы намерены повысить стоимость проезда в маршрутках до 10 гривен, о чем ранее писала Думская. Предположительно это может произойти уже в июне.

Директор НПЦ "Экономинформ" Сергей Черноиваненко рассказывал, что по актуальным данным тариф должен бы составлять 14-15 гривен, но "в таком размере его, конечно же, никто не утвердит". 

В последний раз стоимость проезда повышалась в 2018 году и с тех пор она составляет 7 гривен. 

Как сообщалось ранее, 27 апреля в южных областях Украины, включая Одесскую область, идут дожди.  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 395

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Одесса, Маршрутки.
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