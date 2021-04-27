Снег уйдет, потепление не за горами: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Заморозки в Украине еще будут продолжаться и на этой неделе, но потепление уже близко.

Об этом пишет в понедельник, 26 апреля, украинский синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

Так, по ее данным, ближайшей ночью заморозки будут и на почве, и в воздухе.

Во вторник, 27 апреля, днем температура воздуха также особенно не не согреет - ожидается + 7 + 12 градусов, на юге и востоке + 10 + 14 градусов.

"27 апреля атмосфера испортит весенние нервы западным и северо-восточным областям - вероятность снега", - добавляет синоптик.

Днем во вторник на территорию Украины "ворвется" еще и циклон с юга. Как следствие, сильные дожди возможны Одесской, Николаевской, Херсонской, местами в центральных областях.

На остальной территории Украины без существенных осадков.

В Киеве 27 апреля ночью заморозки, днем около +10 градусов. "Что-то серьезное с неба - вряд ли", - добавила Диденко.

(Укргидрометцентр)

Она также отметила, что повышение температуры воздуха в столице Украины предполагается со среды-четверга.

"По многочисленным пожеланиям украинцев во второй половине недели наконец потеплеет. Как раз накануне Пасхи", - пишет синоптик.

При этом Диденко отметила, что несмотря на потепление, "подтянутся хотя и теплые, однако дожди".

(Укргидрометцентр)

Как сообщалось, мнения народных синоптиков касательно погоды на Пасху, 2 мая, разделились.