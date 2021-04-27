"ЧМО, а не человек": киевляне ополчились против мужчины, натравливающего пса на маленьких собак

В Киеве хозяин стаффордшира натравливает своего пса на маленьких собак. Погибло уже несколько животных.

Об этом написали в facebook в сообществе "dtp.kiev.ua".

Происходят эти события в районе улицы Героев Сталинграда на Оболони.

"Уже три собачки мертвы, сегодня на глазах у подружки убил ещё одну собачку. Мужику все побоку, ещё и угрожает, полиция не обращает внимание", - пишет автор сообщения.

Позже в Telegram-канале этой же группы выложили и видео с хозяином стаффордшира и трупом его жертвы. Осторожно 18+

Новость вызвала логичную реакцию и комментарии в сообществе.

"А мужчины у нас сильны только виртуально, что не нашлось ни одного на месте помочь?", "Газовый баллончик нужно носить. Сначала собаке потом хозяину", " Вот почему хорошо иметь дома ружье. Хозяину погибшего песика, выйти с утра с дробашом и картечью вальнуть стафа. Мужика можно увалить прикладом для профилактики", "ЧМО, а не человек".

Также многие возмутились бездействием полиции. А часть людей собралась ехать к мужчине в гости.

Напомним, в Киевской области в Ирпене мужчина натравил свою собаку на бродячего пса. А потом он сам добивал бедное животное ногами.