Под Киевом мужчина спустил собаку на бездомного пса и добивал его ногами: видео происшествия попало в сеть

В Киевской области в Ирпене очевидцы стали свидетелем того, как мужчина натравил свою собаку на бродячего пса.
Запись, заснятая очевидцами, была обнародована в телеграм-канале "Ирпень Типичный".
Отмечается, что происшествие произошло в районе ЖК Синергия 3. Мужчина спустил своего пса, предположительно породы ягдтерьер, на дворнягу, но когда та дала отпор, мужчина начал бить ее ногами.
При этом в сообщении указывается, что этот мужчина неоднократно жестоко обращался с животными.
Осторожно на видео присутствуют сцены жестокости и нецензурная речь!
В комментариях к записи указали, что пострадавшая бездомная собака жива, а поиски мужчины продолжаются.
Как сообщалось ранее, в начале апреля в Киевской области мужчина ради забавы застрелил аиста из пневматического ружья.