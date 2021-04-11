Не война, но аиста ради развлечения застрелили на улице Донбассовской в городе под Киевом (фото)

Видимо, таится какая-то опасность в названии региона, где седьмой год продолжается русско-украинская война, гибнут и получают ранения наши защитники и мирное население? Потому что совсем уж бессмысленное преступление произошло на мирной территории на улице Донбассовской в городе Васильков Киевской области – 25-летний мужчина застрелил из пневматического ружья аиста.

- Происшествие случилось 9 апреля, - рассказали "Телеграфу" в отделе коммуникации полиции Киевской области. – На этой улице, как рассказывают местные жители, года 4 назад пара аистов обустроила гнездо на опоре электросети. Люди каждый год с интересом наблюдали за тем, как прилетают красивые птицы, ухаживают друг за другом, высиживают яйца, а затем выкармливают птенцов. Они даже дали птицам имена. Но в пятницу около 9 часов вечера люди услышали выстрел. Мужчина, который проживает в доме, рядом с которым находится гнездо, вышел на улицу и обнаружил, что одна из птиц была застрелена. Об этом он немедленно сообщил в полицию. Правоохранители выехали на место происшествия и уточнили детали, а менее чем за сутки участковые офицеры установили и задержали злоумышленника. Оказалось, что 25-летний молодой человек вместе с товарищем ехал на машине, увидел гнездо и решил поупражняться в стрельбе. Одного выстрела хватило, чтобы наповал сразить неподвижную "мишень". После этого он забрал птицу в авто и отвез ее на свалку. В полиции задержанный дал признательные показания.

В гнезде остался только один аист, да и тот улетел, когда подъехала полиция с задержанным

Примечательно, но что именно побудило его убить птицу, он толком объяснить не смог. И не только потому, что, являясь гражданином Украины, он практически ни украинским, ни русским языком не владеет и общаться с ним пришлось при помощи переводчика...

Пневматическое ружье у "меткого стрелка" изъяли и направили на экспертизу. В полиции по данному факту возбудили уголовное производство по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Наказанием может служить штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

За убийство мужчина будет отвечать по Закону

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленнику. Досудебное расследование продолжается.

А возмущенные жители улицы Донбассовской очень хотели "поговорить" с человеком, убившим беззащитную птицу, когда его привозили на место происшествия. Но правоохранители насилия не допустили.

Так просто - прицелился и убил

Напомним, минувшей зимой в заповеднике Аскания-Нова была зафиксирована массовая гибель краснокнижных птиц.

Фото отдела коммуникации полиции Киевской области