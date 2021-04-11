Скачать
Воскресенье, 11.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Крупный пожар в Донецке и приезд Стешина – звенья одной цепи? Каких "сюрпризов" ждать от оккупантов
Крупный пожар в Донецке и приезд Стешина – звенья одной цепи? Каких "сюрпризов" ждать от оккупантов
"Путин должен знать цену своим действиям": в Европарламенте требуют нового наказания
"Путин должен знать цену своим действиям": в Европарламенте требуют нового наказания
Тепло и солнечно: синоптики озвучили прогноз погоды на 11 апреля
Тепло и солнечно: синоптики озвучили прогноз погоды на 11 апреля
Названо имя военного, убитого оккупантами 10 апреля: бойцу было всего 24 года
Названо имя военного, убитого оккупантами 10 апреля: бойцу было всего 24 года

Не война, но аиста ради развлечения застрелили на улице Донбассовской в городе под Киевом (фото)

Не война, но аиста ради развлечения застрелили на улице Донбассовской в городе под Киевом (фото)
14:28 Сегодня Телеграф

Видимо, таится какая-то опасность в названии региона, где седьмой год продолжается русско-украинская война, гибнут и получают ранения наши защитники и мирное население? Потому что совсем уж бессмысленное преступление произошло на мирной территории на улице Донбассовской в городе Васильков Киевской области – 25-летний мужчина застрелил из пневматического ружья аиста.

- Происшествие случилось 9 апреля, - рассказали "Телеграфу" в отделе коммуникации полиции Киевской области. – На этой улице, как рассказывают местные жители, года 4 назад пара аистов обустроила гнездо на опоре электросети. Люди каждый год с интересом наблюдали за тем, как прилетают красивые птицы, ухаживают друг за другом, высиживают яйца, а затем выкармливают птенцов. Они даже дали птицам имена. Но в пятницу около 9 часов вечера люди услышали выстрел. Мужчина, который проживает в доме, рядом с которым находится гнездо, вышел на улицу и обнаружил, что одна из птиц была застрелена. Об этом он немедленно сообщил в полицию. Правоохранители выехали на место происшествия и уточнили детали, а менее чем за сутки участковые офицеры установили и задержали злоумышленника. Оказалось, что 25-летний молодой человек вместе с товарищем ехал на машине, увидел гнездо и решил поупражняться в стрельбе. Одного выстрела хватило, чтобы наповал сразить неподвижную "мишень". После этого он забрал птицу в авто и отвез ее на свалку. В полиции задержанный дал признательные показания.

В гнезде остался только один аист, да и тот улетел, когда подъехала полиция с задержанным

Примечательно, но что именно побудило его убить птицу, он толком объяснить не смог. И не только потому, что, являясь гражданином Украины, он практически ни украинским, ни русским языком не владеет и общаться с ним пришлось при помощи переводчика...

Пневматическое ружье у "меткого стрелка" изъяли и направили на экспертизу. В полиции по данному факту возбудили уголовное производство по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Наказанием может служить штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Мужчина забавы ради застрелил аиста в Василькове

За убийство мужчина будет отвечать по Закону

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленнику. Досудебное расследование продолжается.

А возмущенные жители улицы Донбассовской очень хотели "поговорить" с человеком, убившим беззащитную птицу, когда его привозили на место происшествия. Но правоохранители насилия не допустили.

Так просто - прицелился и убил

Напомним, минувшей зимой в заповеднике Аскания-Нова была зафиксирована массовая гибель краснокнижных птиц.

Фото отдела коммуникации полиции Киевской области

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
Просмотры: 71

Все по теме:

Птицы, Васильков, Аисты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России признали, что боевики "ДНР" и "ЛНР" подчиняются армии РФ
02 Эрдоган рассказал, чем закончилась его встреча с Зеленским
03 В Донецке гремят взрывы и пылает огонь: фото и видео крупного происшествия на мясокомбинате
04 Вырывали девушке волосы и стреляли: в Киеве посреди ночи устроили кровавые разборки (фото, видео)
05 Ну все, больше не холостяк: Иракли Макацария расстроил фанаток (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Болезнь Паркинсона: как не заболеть и распознать первые симптомы
Болезнь Паркинсона: как не заболеть и распознать первые симптомы
Вырывали девушке волосы и стреляли: в Киеве посреди ночи устроили кровавые разборки (фото, видео)
Вырывали девушке волосы и стреляли: в Киеве посреди ночи устроили кровавые разборки (фото, видео)
Скажите, что это фотошоп: конфеты &quot;Гордон в шоколаде&quot; ошарашили украинцев
Скажите, что это фотошоп: конфеты "Гордон в шоколаде" ошарашили украинцев
Когда Вербное воскресенье отмечается в 2021 году, традиции и обычаи праздника
Когда Вербное воскресенье отмечается в 2021 году, традиции и обычаи праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь