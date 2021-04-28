Вот он какой апрель: последнее морозное утро в Киеве запечатлели на ярких фото

В сети показали фото заморозков 28 апреля в Киеве на Оболони.

Об этом сообщили в Телеграм-канале ДТП Киев. Там также поделились фотографиями замерзших цветов в Киеве.

Именно фото замерзших цветов в районе Осокорки снятые в конце августа стали причиной шуток и иронии среди граждан.

Кадры природы после заморозков:

В сети эти фото стали причиной обсуждения и шуток пользователей.

Некоторые пользователи делились мемами на эту тему.

"Как не крути, май меся уже не за горами", — написал пользователь Александр.

"У природы нет плохой погоды", — написал пользователь А4.

Примечательно, что таких температур уже не должно быть, поскольку согласно прогнозу украинского синоптика Наталья Диденко в Украине началось потепление. Она также рассказала, будет ли погода теплой и солнечной на Пасху в Украине.