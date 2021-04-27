Настоящая весна идет в Украину: синоптик рассказала, какой будет погода в конце апреля

В Украину в конце апреля наконец приходит настоящая весна.

Позитивным прогнозом для тех, кто ждал тепла, поделилась синоптик Наталья Диденко в Фейсбук.

"Уже завтра (в среду, - ред.) днем после еще достаточно холодной, с заморозками, ночи солнце подтолкнет температуру воздуха до +11...+15 градусов. Разве что на Сумщине будет холоднее, +8...+10 градусов", - написала она.

Согласно ее информации, необычной, как и вся весна, будет погода и на Пасху. Тепло и сухо будет на Юге и Востоке страны, на всей остальной территории, несмотря на заметное потепление до +17...+23, будут идти дожди с грозами.

"Одним словом, независимо от синоптической ситуации, Пасха в Украине будет очень красивой. Как и всегда", - отметила Диденко.

Ее данные подтверждает Украинский гидрометцентр.

На Юге и Востоке страны ожидаются +3...+5 ночью и +11...+14 днем. Такая же теплая погода ожидается на Закарпатье.

В остальных регионах чуть прохладней +10...+13 днем и ночные заморозки 0...-3.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будут ли ужесточать на Пасху карантин в регионах Украины.