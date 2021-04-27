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Настоящая весна идет в Украину: синоптик рассказала, какой будет погода в конце апреля

Настоящая весна идет в Украину: синоптик рассказала, какой будет погода в конце апреля
23:39 Вт, 27 Апрель 2021 Телеграф

В Украину в конце апреля наконец приходит настоящая весна. 

Позитивным прогнозом для тех, кто ждал тепла, поделилась синоптик Наталья Диденко в Фейсбук. 

"Уже завтра (в среду, - ред.) днем после еще достаточно холодной, с заморозками, ночи солнце подтолкнет температуру воздуха до +11...+15 градусов. Разве что на Сумщине будет холоднее, +8...+10 градусов", - написала она. 

Согласно ее информации, необычной, как и вся весна, будет погода и на Пасху. Тепло и сухо будет на Юге и Востоке страны,  на всей остальной территории, несмотря на заметное потепление до +17...+23, будут идти дожди с грозами. 

"Одним словом, независимо от синоптической ситуации, Пасха в Украине будет очень красивой. Как и всегда", - отметила Диденко. 

Ее данные подтверждает Украинский гидрометцентр. 

На Юге и Востоке страны ожидаются +3...+5 ночью и +11...+14 днем. Такая же теплая погода ожидается на Закарпатье. 

В остальных регионах чуть прохладней +10...+13 днем и ночные заморозки 0...-3. 

Погода Украина 28 апреля

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будут ли ужесточать на Пасху карантин в регионах Украины.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Погода, Прогноз погоды, Наталья Диденко.
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