В самом центре Киева сгорел туалет с "антивандальной" защитой Кличко (фото)

В центре Киева, на Хрещатике сгорел один из туалетов с антивандальной защитой, установленный столичным мэром Виталием Кличко.

Об этом 28 апреля сообщили в Телеграм-канале ДТП Киева. Там также поделились фото с места событий.

На кадрах, снятых очевидцами видно, как горит один из туалетов, ранее установленных мером.

Фото с места инцидента:

Отметим, что Кличко активно пиарился на антивандальных туалетах в 2020 году.

Фото мэра Киева с туалетом:

Фото: Официальный портал Киева

В частности, данные туалеты были установлены в исторической части города. Места где их установили это: Европейская площадь, Крещатик, улица Прорезная, Владимирский проезд.

Напомним, что ранее в столичном Государственном Университете Телекоммуникаций официально открыли женский туалет.