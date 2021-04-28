В Киеве "заминировали" Верховную Раду, но заседанию это не помеха (видео)

В Киеве "заминировали" здание Верховной Рады. Однако, народные депутаты проявили чудеса мужества и все равно провели заседание.

Информация и минирования Парламента поступила в среду утром, 28 апреля, примерно в 10.40. Об этом сообщила пресс-секретарь Печерского управления полиции Киева Оксана Тищенко, сообщают fakty.

В результате полиция оцепила здание Парламента. При этом у ряда политиков возникли проблемы с допуском в здание ВР.

Журналистам "Вестей" полицейские также подтвердили, что на момент поиска взрывоопасных предметов никто в здание Парламента не попадет, включая работников СМИ и народных депутатов.

Однако, в это же время telegram-канал "Труха Харьков" выложил видео с сессионного зала, где депутаты спокойно проводят заседание

"Пока СМИ пишут, что Верховную раду заминировали, в самой раде бессмертные депутаты продолжают заседание! Не берегут себя, все о народе думают", - отметили на канале.

Впрочем, парламентский телеканал также спокойно вел трансляцию заседания уже с 10.00.

Отметим, 28 апреля Рада планировала рассмотреть Закон "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины № 2194", про запуск в Украине рынка земли.

Напомним, с марта 2021 года в Украине усилили уголовное наказание за лжеминирование.