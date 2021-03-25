Скачать
Четверг, 25.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
КамАЗ летал, Гелетей награждал - но никто не видел: Влада Сорда заподозрили в обмане с орденом и ранением в Иловайске
КамАЗ летал, Гелетей награждал - но никто не видел: Влада Сорда заподозрили в обмане с орденом и ранением в Иловайске
Украина стремительно приближается к полному локдауну: Минздрав расширил список "красных" областей (карта)
Украина стремительно приближается к полному локдауну: Минздрав расширил список "красных" областей (карта)
СБУ взялась за "частную армию Коломойского": Тука рассказал, где и с кем работал Семенченко
СБУ взялась за "частную армию Коломойского": Тука рассказал, где и с кем работал Семенченко
Выяснилось, сколько будут платить за газ в апреле клиенты "Нафтогаза"
Выяснилось, сколько будут платить за газ в апреле клиенты "Нафтогаза"

В Украине усилили наказание за лжеминирование: подробности

В Украине усилили наказание за лжеминирование: подробности
Обновлено 15:33 Сегодня Телеграф Anews

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 25 марта, подписал закон относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Об этом сообщает в четверг пресс-служба президента.

Согласно информации, закон "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан" № 1292-IX имеет целью существенно уменьшить количество заведомо ложных сообщений о минировании объектов и обеспечить экономию материальных и других ресурсов органов госвласти, привлеченных для проверки ложной информации.

"Ведь, по данным Национальной полиции Украины, за 2019 год следователи начали досудебное расследование около 2 тыс. уголовных преступлений, предусмотренных статьей 259 Уголовного кодекса Украины, что вдвое больше, чем в 2018 году. А с января по март 2020 начато 213 уголовных производств по указанной статье. При этом нередко одновременно сообщается о минировании десятков объектов", - отметили в ОПУ.

Подписанный закон вводит уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если заведомо ложное сообщение касается критически важных объектов инфраструктуры или обеспечивающих деятельность органов государственной власти зданий и сооружений, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений (такое деяние наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет).

До 17 тысяч гривен: в полиции назвали штрафы для злостных нарушителей масочного режима

Кроме того, статья 259 УК Украины дополнена примечанием, которым определяется термин "критически важные объекты инфраструктуры", употребляемое в значении, определенном законом Украины "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины".

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Как сообщалось, в Украине решили разрешить расследование уголовных дел  режиме онлайн. Законопроект подан президентом Владимиром Зеленским на рассмотрение в Верховную Раду.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 144

Все по теме:

Закон, Тюрьма, Ответственность, Владимир Зеленский, Лжеминирование.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивое кино: в сети обсуждают разоблачение деятельности Семенченко и Шевченко
02 На разблокирование Суэцкого канала может уйти неделя: озвучен прогноз
03 Зеленский собирает Раду на внеочередное заседание: раскрыта повестка
04 Азаров обиделся на Зеленского из-за подозрения в госизмене
05 В ОРДЛО все рухнет, без Запада не обойтись: генерал озвучил прогноз по будущему Донбасса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ДТП с украинским автобусом в Польше: число жертв увеличилось
ДТП с украинским автобусом в Польше: число жертв увеличилось
Большинство украинцев считают, что коронавирус создали специально: названы причины (инфографика)
Большинство украинцев считают, что коронавирус создали специально: названы причины (инфографика)
В аэропорту Харькова возник коллапс из-за новых правил въезда в Украину (видео)
В аэропорту Харькова возник коллапс из-за новых правил въезда в Украину (видео)
Оскандалившаяся любовью к РФ блогер Di.rubens &quot;вышла на публику&quot; со звездами &quot;Лиги смеха&quot; (видео)
Оскандалившаяся любовью к РФ блогер Di.rubens "вышла на публику" со звездами "Лиги смеха" (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь