В Украине усилили наказание за лжеминирование: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 25 марта, подписал закон относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Об этом сообщает в четверг пресс-служба президента.

Согласно информации, закон "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан" № 1292-IX имеет целью существенно уменьшить количество заведомо ложных сообщений о минировании объектов и обеспечить экономию материальных и других ресурсов органов госвласти, привлеченных для проверки ложной информации.

"Ведь, по данным Национальной полиции Украины, за 2019 год следователи начали досудебное расследование около 2 тыс. уголовных преступлений, предусмотренных статьей 259 Уголовного кодекса Украины, что вдвое больше, чем в 2018 году. А с января по март 2020 начато 213 уголовных производств по указанной статье. При этом нередко одновременно сообщается о минировании десятков объектов", - отметили в ОПУ.

Подписанный закон вводит уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если заведомо ложное сообщение касается критически важных объектов инфраструктуры или обеспечивающих деятельность органов государственной власти зданий и сооружений, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений (такое деяние наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет).

Кроме того, статья 259 УК Украины дополнена примечанием, которым определяется термин "критически важные объекты инфраструктуры", употребляемое в значении, определенном законом Украины "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины".

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Как сообщалось, в Украине решили разрешить расследование уголовных дел режиме онлайн. Законопроект подан президентом Владимиром Зеленским на рассмотрение в Верховную Раду.