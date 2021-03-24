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До 17 тысяч гривен: в полиции назвали штрафы для злостных нарушителей масочного режима

До 17 тысяч гривен: в полиции назвали штрафы для злостных нарушителей масочного режима
Обновлено 12:37 Сегодня Телеграф

В Министерстве Внутренних Дел рассказали, как планируют разбираться с нарушителями масочного режима. Гражданам в общественных местах без маски грозят штрафы до 17 тысяч гривен.

Об этом заявил заместитель директора департамента МВД коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало, пишет "Страна".

“Полиция будет обращать внимание граждан, которые нарушают масочный режим, что в стране тяжёлая эпидемиологическая ситуация. Это аргумент лучше, чем штрафные санкции, так как мы видим неутешительную статистику заболевания за последние недели. Люди это тоже видят. Полиция будет проводить профилактическую работу, будет пытаться донести людям, почему надеть маску — важно для сохранения своего здоровья и окружающих”, — отметил чиновник.

По словам силовика, полиция не будет трогать в парках людей, которые гуляют по территории одни, даже если у них маска не на носу, а опущена ниже. Тем не менее, убежденных нарушителей ожидает штраф в 17 000 гривен. Кроме того, Тракало напомнил о штрафах в случае нарушения масочного режима в транспорте и в госучреждениях.

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Напомним, власти Украины ввели масочный режим в период локдауна.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Полиция, Карантин, Масочный режим, Красная зона.
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