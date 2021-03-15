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Уголовные дела в Украине будут расследовать в онлайне - в Раду поступил необходимый законопроект

Уголовные дела в Украине будут расследовать в онлайне - в Раду поступил необходимый законопроект
Обновлено 13:04 Сегодня Телеграф

В Украине решили разрешить расследование уголовных дел  режиме онлайн. Законопроект подан президентом Владимиром Зеленским на рассмотрение в Верховную Раду.

Об этом сообщает Офис президента.  В случае одобрения парламентом законопроекта «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внедрения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования» правовой статус бумажных и электронных документов в уголовном процессе будет одинаковым.

"Это позволит перейти от тысяч страниц бумажных томов уголовных производств к использованию электронных носителей без ущерба для расследований. Также это значительно облегчит взаимодействие суда, стороны обвинения и стороны защиты, что поможет повысить эффективность их работы", – заявил президент.

Также закон поможет снизить бюрократизация процессов. Он упростит и ускорит подготовку и обработку документов следователями и прокурорами. Адвокаты получат возможность более оперативно подавать заявления и ходатайства, а также смогут ознакомляться с материалами уголовных производств в электронном виде. Суд также получит возможность исследовать документы и доказательства в электронной форме.

Напомним, на сайте Верховной Рады опубликован текст поданного президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта, направленного на сокращение полномочий Окружного административного суда Киева.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Верховная Рада, Законопроект, Уголовные дела, Владимир Зеленский.
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