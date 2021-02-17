Зеленский предложил Раде урезать полномочия ОАСК: что изменится

На сайте Верховной Рады опубликован текст поданного президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта, направленного на сокращение полномочий Окружного административного суда Киева (ОАСК).

Как сообщает Liga.net, в законопроекте предлагается передать Верховному Суду дела об обжаловании нормативно-правовых актов Кабмина, министерств и других центральных органов исполнительной власти, Национального банка и других субъектов власти, чьи полномочия распространяются на всю территорию Украины.

Документом предлагается такие дела передать в подсудность Верховному Суду Украины как суду первой инстанции.

Дела о законности (кроме конституционности) постановлений и распоряжений Кабмина будет рассматривать Верховный Суд в составе не менее пяти судей коллегии Кассационного административного суда.

Судом апелляционной инстанции в таких делах является Большая Палата Верховного Суда.

Этот законопроект - один из трех законопроектов Зеленского, которые связаны с реформированием судебной системы Украины.

Как сообщалось, в феврале президент Украины Владимир Зеленский анонсировал урезание полномочий скандально известного Окружного административного суда Киева (ОАСК), а также внесение в парламент проекта закона о Высшем совете правосудия.