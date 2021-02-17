Скачать
Среда, 17.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
У Запада есть нужный рычаг: как ЕС может поставить режим Путина на грань разрушения, заставив уйти из Крыма и Донбасса
У Запада есть нужный рычаг: как ЕС может поставить режим Путина на грань разрушения, заставив уйти из Крыма и Донбасса
Рада приняла важное постановление о Революции Достоинства: как голосовали нардепы
Рада приняла важное постановление о Революции Достоинства: как голосовали нардепы
В "Слуге народа" заговорили об отставке Степанова из-за срыва вакцинации от коронавируса
В "Слуге народа" заговорили об отставке Степанова из-за срыва вакцинации от коронавируса
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 17 февраля
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 17 февраля

Зеленский предложил Раде урезать полномочия ОАСК: что изменится

Зеленский предложил Раде урезать полномочия ОАСК: что изменится
Обновлено 13:17 Сегодня Телеграф Фото: facebook

На сайте Верховной Рады опубликован текст поданного президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта, направленного на сокращение полномочий Окружного административного суда Киева (ОАСК).

Как сообщает Liga.net, в законопроекте предлагается передать Верховному Суду дела об обжаловании нормативно-правовых актов Кабмина, министерств и других центральных органов исполнительной власти, Национального банка и других субъектов власти, чьи полномочия распространяются на всю территорию Украины. 

Документом предлагается такие дела передать в подсудность Верховному Суду Украины как суду первой инстанции.

Дела о законности (кроме конституционности) постановлений и распоряжений Кабмина будет рассматривать Верховный Суд в составе не менее пяти судей коллегии Кассационного административного суда.

Судом апелляционной инстанции в таких делах является Большая Палата Верховного Суда.

Этот законопроект - один из трех законопроектов Зеленского, которые связаны с реформированием судебной системы Украины.

Как сообщалось, в феврале президент Украины Владимир Зеленский анонсировал урезание полномочий скандально известного Окружного административного суда Киева (ОАСК), а также внесение в парламент проекта закона о Высшем совете правосудия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 150

Все по теме:

Суд, Верховный суд, Владимир Зеленский, ОАСК.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Закарпатские мольфары дали противоречивые прогнозы на окончание пандемии коронавируса и войны на Донбассе
02 Языковой скандал в Днепре: появились данные о судьбе девушки, отказавшейся обслуживать клиентов на украинском
03 В одном из парков Киева обнаружили тело загадочно погибшей молодой девушки: первые подробности (фото)
04 Кто такой Шарий и почему СБУ подозревает его в госизмене
05 В "Слуге народа" рассказали о судьбе Витренко в случае очередного провала с его назначением
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вкус как в пиццерии: простой рецепт ароматной пиццы на тонком тесте
Вкус как в пиццерии: простой рецепт ароматной пиццы на тонком тесте
&quot;За что?&quot;: в Киеве подожгли авто известного журналиста (фото)
"За что?": в Киеве подожгли авто известного журналиста (фото)
Когда появится приложение Clubhouse для Android: озвучен прогноз
Когда появится приложение Clubhouse для Android: озвучен прогноз
&quot;Я не скрываю никого, я просто это не афиширую&quot;: Олег Винник рассказал о личной жизни
"Я не скрываю никого, я просто это не афиширую": Олег Винник рассказал о личной жизни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь