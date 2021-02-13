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Зеленский собирается урезать полномочия Окружного админсуда Киева

Зеленский собирается урезать полномочия Окружного админсуда Киева
12:25 Сегодня Телеграф Бюро судової інформації

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал урезание полномочий скандально известного Окружного административного суда Киева (ОАСК), а также внесение в парламент проекта закона о Высшем совете правосудия.

Об этом президент заявил, отвечая на вопросы журналистов в аэропорту "Борисполь" 13 февраля, где он сообщил освобожденных из Нигерии украинских моряков, сообщает ТСН.

Отвечая на вопрос, есть ли в планах что-то сделать с этим судом, он сказал: "Обязательно! Мы все недовольны некоторыми шагами отдельных судей ОАСК. Я уже подписал представление законопроекта. Там не совсем отмена. Там в рамках действующего законодательства. То, что я могу, мы заберем все те полномочия, которыми ранее некоторые судьи ОАСК могли делать те, мне кажется, несправедливые, неправильные вещи, из-за которых общество недовольно действиями судей этого суда".

Зеленский сообщил, что уже подписал три законопроекта, которые должны быть опубликованы в понедельник, 15 февраля.

"Там три законопроекта. И будет обязательно законопроект, которого все ждали - это о Высшем совете правосудия. Я все это подписал. Должно быть в понедельник", - сказал он.

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Окружной админсуд Киева известен рядом скандальных решений. Среди прочего, он отстранял от исполнения обязанностей и.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун, отменял национализацию "ПриватБанка", признавал противоправным разглашение информации о Поле Манафорте директором НАБУ Артемом Сытником и нардепом Сергеем Лещенко.

Последним скандальным решением ОАСК, принятым 28 января 2021 года, было признание противоправным и отмена решения Киевского горсовета от 2016 года о переименовании ряда улиц и проспектов в столице, включая и переименование ул.Суворова в ул.Михаила Омеляновича-Павленко, а также проспекта Московского в проспект Степана Бандеры.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Законопроекты, Полномочия, Окружной админсуд Киева, Владимир Зеленский, Высший совет правосудия, ОАСК.
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