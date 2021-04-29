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Золотые пляжи исчезают на глазах: в сети показали фото последствий добычи песка оккупантами в Крыму

Золотые пляжи исчезают на глазах: в сети показали фото последствий добычи песка оккупантами в Крыму
01:34 Сегодня Телеграф

Российские оккупанты бесконтрольно и незаконно добывают песок в Каламитском заливе, расположенном у берега аннексированного Крыма, из-за чего одно из строений практически снесло в Черное море.

Об этом сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма.

На опубликованных фото видно, что строение, почти снесло в море. Как отмечается, это бывшее здание медпункта, в которой вода подмыла фундамент из-за бесконтрольного и незаконный добычи оккупантами песка в Каламитском заливе.

Отметим, что подобное на аннексированном полуострове происходит не впервые. Так, из-за незаконной добычи песка золотые пляжи в Евпатории стали исчезать на глазах.

Как сообщал "Телеграф",  экологи говорят об угрозе от вскрытия хвостохранилища для здоровья людей. Добыча и промывка песка провоцирует различные заболевания, в самом песке содержатся химические вещества - мышьяк, ванадий, фосфор и железо - в концентрации, значительно превышающей допустимые безопасные для жизни и здоровья людей нормы. Активисты-экологи и ученые постоянно выступают против незаконной добычи песка, однако добыча его продолжается. По информации СМИ, этот токсичный песок используется при строительстве Керченского моста.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Крым, Аннексия Крыма, Добыча песка, Оккупанты.
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