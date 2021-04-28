У ребенка серьезная травма паха: под Днепром три школьницы избили второклассника

В Павлограде произошел вопиющий случай: три девочки избили ученика 2 класса в мужском туалете до такой степени, что мальчика госпитализировали в областную больницу Днепра.

Об этом сообщила в Facebook Татьяна Стеценко.

По ее словам, инцидент произошел в школе №1 Павлограда. Женщина утверждает, что во время перерыва три девочки избили ее сына, при этом целились в область паха.

"Сказать учителю, куда именно ударили, он постеснялся, и сказал что в живот. Сначала 2 девочки ударили, а потом еще 1 (которая зашла в туалет к мальчикам). По словам сына, он терпел и не жаловался, учитель была не его, а на подмене, и он постеснялся открыться", - рассказала она.

По ее словам, ребенка забрал из школы отец и ни учитель, ни сам ребенок не рассказали о случившемся - мальчик постеснялся рассказать и родителям, и учителю. О том, что проблема серьезная, мама мальчика узнала уже в ванной, когда купала второклассника.

"Вызвали скорую помощь. Фельдшер скорой помощи, осмотрев ребенка, сказал быстро ехать в травмпункт. Там был поставлен предварительный диагноз: разрыв печеристого тела, приехали полиция", - рассказала мама мальчика.

Ребенка увезли в Днепр. Диагноз не подтвердился, но на протяжении трех дней у мальчика были проблемы с туалетом. Татьяна утверждает, что добиться правды в школе не удается, а руководство учебного заведения намекает, что родители сами травмировали ребенка.

"Первые 2 девочки не признаются что били именно в пах,и им верят, не извинились и их родители ,они все довольные ушли домой. А всю ответственность переложили на третью девочку,вот как она била есть много свидетелей, а девочка с не полной и не благополучной семьи, мама от нее отказывается и готова отдать в интернат. Мама, естественно в школу не явилась. И в заключение ко всему, директор не однозначно, и не единожды намекнул, что во всей этой истории есть что то, чего они не знают. Перевожу - ребенок сам, или мы - родители травмировали сына дома, а хотим повесить на школу", - рассказала мать мальчика.

В сети тут же стали обсуждать инцидент.

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