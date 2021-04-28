Скачать
Среда, 28.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Кабмин принял окончательное решение по карантину на майские праздники
Кабмин принял окончательное решение по карантину на майские праздники
В Кабмине сделали важное заявление о новом главе НАК "Нафтогаз"
В Кабмине сделали важное заявление о новом главе НАК "Нафтогаз"
В Минэнергетики тронулся лёд: кто такой Герман Галущенко и какие проблемы придется решать будущему министру
В Минэнергетики тронулся лёд: кто такой Герман Галущенко и какие проблемы придется решать будущему министру
"Он меня оскорблял, я ему голову отрезал": в Киеве задержали подозреваемого в зверском убийстве
"Он меня оскорблял, я ему голову отрезал": в Киеве задержали подозреваемого в зверском убийстве

У ребенка серьезная травма паха: под Днепром три школьницы избили второклассника

У ребенка серьезная травма паха: под Днепром три школьницы избили второклассника
Обновлено 16:50 Сегодня Телеграф

В Павлограде произошел вопиющий случай: три девочки избили ученика 2 класса в мужском туалете до такой степени, что мальчика госпитализировали в областную больницу Днепра.

Об этом сообщила в Facebook Татьяна Стеценко.

По ее словам, инцидент произошел в школе №1 Павлограда. Женщина утверждает, что во время перерыва три девочки избили ее сына, при этом целились в область паха.

"Сказать учителю, куда именно ударили, он постеснялся, и сказал что в живот. Сначала 2 девочки ударили, а потом еще 1 (которая зашла в туалет к мальчикам). По словам сына, он терпел и не жаловался, учитель была не его, а на подмене, и он постеснялся открыться", - рассказала она.

По ее словам, ребенка забрал из школы отец и ни учитель, ни сам ребенок не рассказали о случившемся - мальчик постеснялся рассказать и родителям, и учителю. О том, что проблема серьезная, мама мальчика узнала уже в ванной, когда купала второклассника.

"Вызвали скорую помощь. Фельдшер скорой помощи, осмотрев ребенка, сказал быстро ехать в травмпункт. Там был поставлен предварительный диагноз: разрыв печеристого тела, приехали полиция", - рассказала мама мальчика.

Ребенка увезли в Днепр. Диагноз не подтвердился, но на протяжении трех дней у мальчика были проблемы с туалетом. Татьяна утверждает, что добиться правды в школе не удается, а руководство учебного заведения намекает, что родители сами травмировали ребенка.

"Первые 2 девочки не признаются что били именно в пах,и им верят, не извинились и их родители ,они все довольные ушли домой. А всю ответственность переложили на третью девочку,вот как она била есть много свидетелей, а девочка с не полной и не благополучной семьи, мама от нее отказывается и готова отдать в интернат. Мама, естественно в школу не явилась. И в заключение ко всему, директор не однозначно, и не единожды намекнул, что во всей этой истории есть что то, чего они не знают. Перевожу - ребенок сам, или мы - родители травмировали сына дома, а хотим повесить на школу", - рассказала мать мальчика.

ЧП с ребенком

ЧП с ребенком

ЧП с ребенком

В сети тут же стали обсуждать инцидент.

ЧП с ребенком

Как сообщал "Телеграф", в Одессе школьник брызнул газом глаза учительнице из перцового баллончика.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 226

Все по теме:

Днепропетровская область, Павлоград, Школьницы, Избиения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ему не нужен Крым и Донбасс": Гордон назвал цели Путина в Украине
02 Зеленский готов платить любую цену: Лавров высказался о виновниках войны на Донбассе
03 Выпивали, были скандалы: соседи рассказали о семье, зарезанной подростком в Киеве
04 "Мы долго ждали, между прочим": у Путина нашли крайних в проблемах России и США
05 "И за что тут платить 10 грн?" Водные процедуры в одесской маршрутке насмешили сеть (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Крыму учитель истории избил ученика палкой: происшествие сняли на видео
В Крыму учитель истории избил ученика палкой: происшествие сняли на видео
В сети наглядно показали, какое вооружение использует Россия на Донбассе
В сети наглядно показали, какое вооружение использует Россия на Донбассе
Готовим паски: три пошаговых рецепта, которые получатся у каждого
Готовим паски: три пошаговых рецепта, которые получатся у каждого
Экс-&quot;холостяк&quot; Макс Михайлюк показал фото дочери и рассекретил ее имя
Экс-"холостяк" Макс Михайлюк показал фото дочери и рассекретил ее имя
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь