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Пытаются "замять" дело: всплыли скандальные подробности ЧП с учительницей в Одессе

Пытаются "замять" дело: всплыли скандальные подробности ЧП с учительницей в Одессе
16:09 Сегодня Телеграф

Учительница Татьяна Скрипник, которой восьмиклассник брызнул в лицо из перцового баллончика, получила ожог роговицы глаза из-за того, что сделала ему замечание.

Об этом сообщает "Одесса INFO".

Учитель сделала замечание ученику из-за того, что тот не записывал ее надиктовки в тетради. Другие ученики предупреждали преподавателя, чтобы она не подходила близко к дебоширу, поскольку его поведение часто непредсказуемо. После этого ученик достал баллончик и брызнул им в глаза женщине.

На место тут же вызвали полицию и медиков. В заключении медики написали, что учитель получила ожог роговицы глаза.

По словам дочери пострадавшей учительницы, администрация школы, где произошло ЧП, отказалась пускать в школу к сотрудникам полиции. Кроме того, родственница учительницы уверена, то руководство школы пытается сделать все, чтобы замять это дело.

Как сообщал "Телеграф", ранее 31 марта в Мерефе Харьковской области преподаватель физкультуры решил свести счеты с жизнью прямо во дворе заведения, где он вел уроки.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 642

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Одесса, Учителя, ЧП.
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