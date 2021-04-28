Скачать
Среда, 28.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Кабмин принял окончательное решение по карантину на майские праздники
Кабмин принял окончательное решение по карантину на майские праздники
В Кабмине сделали важное заявление о новом главе НАК "Нафтогаз"
В Кабмине сделали важное заявление о новом главе НАК "Нафтогаз"
В Минэнергетики тронулся лёд: кто такой Герман Галущенко и какие проблемы придется решать будущему министру
В Минэнергетики тронулся лёд: кто такой Герман Галущенко и какие проблемы придется решать будущему министру
"Он меня оскорблял, я ему голову отрезал": в Киеве задержали подозреваемого в зверском убийстве
"Он меня оскорблял, я ему голову отрезал": в Киеве задержали подозреваемого в зверском убийстве

Волна коронавируса в Киеве пошла на спад не из-за локдауна: в сети указали на любопытный момент

Волна коронавируса в Киеве пошла на спад не из-за локдауна: в сети указали на любопытный момент
Обновлено 18:13 Сегодня Телеграф

Введенный властями Киева в начале апреля фактический локдаун не имеет отношения к снижению количества занятых койко-мест больными коронавирусом и людей с подозрением на него.

Об этом пишет в среду, 28 апреля, исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский на своей странице в соцсети Facebook.

"На самом деле волна (заболеваемости коронавирусом и занятости койко-мест – ред.) пошла на спад не из-за ограничений на транспорте и закрытие детсадов и младших классов. График показывает, что пик занятых ковид-коек в Киеве был именно 5 апреля, когда начали действовать эти ограничения", - пишет Вышлинский и публикует соответствующий график.

Коронавирус_Киев_график

Исходя из этого, он делает вывод, что все страдания киевлян из-за спецпропусков на транспорт, были напрасными: "Больницы разгрузились не поэтому".

На вопрос одной из пользовательниц соцсети, почему Вышлинский делает вывод, что локдаун не помог, ведь именно с началом его действия количество госпитализированных начало снижаться, он пояснил: "Потому что снижение темпов роста началось еще до 5 апреля. А падение пошло прямо с 6 апреля, хотя инкубационный период - не один день, не говоря уж о цепочках передачи".

Как сообщалось, 28 апреля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город с 1 мая ослабляет противоэпидемические мероприятия, введенные в связи со сложной ситуацией с заболеваемостью коронавирусом Covid-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 180

Все по теме:

Киев, Занятость, Коронавирус, Взаимосвязь, Локдаун, койки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ему не нужен Крым и Донбасс": Гордон назвал цели Путина в Украине
02 Зеленский готов платить любую цену: Лавров высказался о виновниках войны на Донбассе
03 Выпивали, были скандалы: соседи рассказали о семье, зарезанной подростком в Киеве
04 "Мы долго ждали, между прочим": у Путина нашли крайних в проблемах России и США
05 Мы не должны спускать с крючка Зеленского: у Путина признались, почему не признают "ДНР" и "ЛНР"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Крыму учитель истории избил ученика палкой: происшествие сняли на видео
В Крыму учитель истории избил ученика палкой: происшествие сняли на видео
В сети наглядно показали, какое вооружение использует Россия на Донбассе
В сети наглядно показали, какое вооружение использует Россия на Донбассе
В Кремле ответили, почему Путин проигнорировал личный звонок Зеленского
В Кремле ответили, почему Путин проигнорировал личный звонок Зеленского
Чистый четверг 2021: что можно и категорически нельзя делать в этот день (инфографика)
Чистый четверг 2021: что можно и категорически нельзя делать в этот день (инфографика)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь