Волна коронавируса в Киеве пошла на спад не из-за локдауна: в сети указали на любопытный момент

Введенный властями Киева в начале апреля фактический локдаун не имеет отношения к снижению количества занятых койко-мест больными коронавирусом и людей с подозрением на него.

Об этом пишет в среду, 28 апреля, исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский на своей странице в соцсети Facebook.

"На самом деле волна (заболеваемости коронавирусом и занятости койко-мест – ред.) пошла на спад не из-за ограничений на транспорте и закрытие детсадов и младших классов. График показывает, что пик занятых ковид-коек в Киеве был именно 5 апреля, когда начали действовать эти ограничения", - пишет Вышлинский и публикует соответствующий график.

Исходя из этого, он делает вывод, что все страдания киевлян из-за спецпропусков на транспорт, были напрасными: "Больницы разгрузились не поэтому".

На вопрос одной из пользовательниц соцсети, почему Вышлинский делает вывод, что локдаун не помог, ведь именно с началом его действия количество госпитализированных начало снижаться, он пояснил: "Потому что снижение темпов роста началось еще до 5 апреля. А падение пошло прямо с 6 апреля, хотя инкубационный период - не один день, не говоря уж о цепочках передачи".

Как сообщалось, 28 апреля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город с 1 мая ослабляет противоэпидемические мероприятия, введенные в связи со сложной ситуацией с заболеваемостью коронавирусом Covid-19.