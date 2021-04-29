Ели мамин суп: на Черниговщине дети оказались на грани между жизнью и смертью

На Черниговщине четверо детей отравились грибным супом и теперь балансируют на грани жизни и смерти. Самому старшему из них 6 лет, в то время как самому младшему только 7 месяцев.

Об этом 28 апреля сообщили ТСН.

Первые грибы мать пострадавших Евгения собирала в лесу рядом с домом. Часть грибов была заморожена, остальные же пошли на суп, который съела вся семья.

Симптомы отравления сразу начали проявляться у 7-месячного малыша, затем ночью такие же симптомы появились у его сестры. Другим же двум детям стало плохо только на утро. На данный момент 2 из 4 детей находятся в крайне тяжелом состоянии.

По словам заведующей отделения анестезиологии Черниговской областной больницы Ольги Балан, младенец подключен к ИВЛ, у его сестры сейчас печеночная кома. Старшим детям Тимофею и Веронике относительно легче, поэтому врачи надеются, что они выживут.

Всего у Евгении Алексеенко пять детей: от гражданского мужа ее мамы, а младенец от его сына. Семья стоит на учете в соцслужбах и 6 лет назад суд уже пытался лишить горе мать родительских прав.

По факту произошедшего открытое уголовное производство по факту не выполнения обязанностей по уходу за детьми.

Напомним, что ранее Дарницкий районный суд взял под стражу на 60 дней парня, убившего отца, мать и 8-летнего брата в Киеве, без возможности внести залог.