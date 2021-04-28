Нет денег на похороны: новые детали резни, устроенной подростком в Киеве

Дарницкий районный суд взял под стражу на 60 дней парня, убившего отца, мать и 8-летнего брата в Киеве, без возможности внести залог.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Сегодня (28 апреля, - Авт.) с подозреваемым провели следственный эксперимент. Во время воспроизведения событий он, среди прочего, сообщил, что до последнего якобы не хотел убивать младшего брата", - рассказала она.

Кроме того, как пишет "Сегодня", родственники уверены, что убивший всю семью подросток принимал наркотики, но не на постоянной основе, а "баловался".

Бабушка подозреваемого говорит, что у них нет денег на похороны убитой семьи. Они даже не могут забрать тела из морга – настолько катастрофично их финансовое положение. По словам женщины, пенсия у них около 2 тысяч гривен, тогда как похороны стоят примерно 30 тысяч гривен.

Как сообщал "Телеграф", ранее Максим С. признавался, что давал брату шанс, но он его не использовал, поэтому он его и убил. Также стало известно, что в семье постоянно происходили скандалы.