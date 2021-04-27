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Выпивали, были скандалы: соседи рассказали о семье, зарезанной подростком в Киеве

Выпивали, были скандалы: соседи рассказали о семье, зарезанной подростком в Киеве
Обновлено 21:24 Сегодня Телеграф

Родители парня, убившего отца, мать и 8-летнего брата, часто выпивали.

Об этом пишет "Страна".

"Соседи как соседи. Они выпивали. Вроде нормальные они были. У них были скандалы, но я свидетелем не была. Сына их я видела. Он подросток. "Здравствуйте и здравствуйте". С ним не контактировала", - рассказала журналистам соседка.

Вахтер дома наоборот отрицал, что видел пьяным парня, устроившего тройное убийство.

"Я этого отца визуально знаю. Не знаю, как этот парень мог с ним справиться. Отец здоровее, а сын намного ниже. Я так думаю в родителях причина. С младшим братом не знаю, что это он... Он, по-моему, ему не родной, они от разных отцов...", - рассказал он.

Мужчина уверен, что убить главу семейства он мог только, если он был пьян или спал.

Я не следователь, но этот ребенок мог справиться только с человеком в отключке: с пьяным или спящим. Так бы он с отцом не справился. А какая причина? Не понимаю. Одно только: на алкоголь списываю. Я не наливал им, но говорят, что такое было. О парне ничего плохого сказать не могу. Никогда не видел его пьяным. Пацан как пацан, – рассказал вахтер.

При этом друг детства Максима С. рассказал, что родители регулярно оскорбляли сына. 

"Его зовут Максим, кличка была "Чукотов", его называли Максим Котов. Вообще он убил их, так как всегда был на них злой. Они всегда его обзывали, щемили. Недавно он вышел на улицу, а папа его начал унижать при всех. Неделю назад я сидел на лавочке, а он идёт, от него перегаром несёт. Мне было восемь лет, и он всегда с нами гулял, а потом когда мне было 10, он куда-то пропадал. Гулял с друзьями и пил. Младший брат борзый, он всегда ходил и матюкался на улице, бросался камнями. Все ему говорили, успокойся, а он не понимал. Папа всегда у него пил..." - рассказал парень.

Как сообщал "Телеграф", ранее Максим С. признавался, что давал брату шанс, но он его не использовал, поэтому он его и убил.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 477

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Киев, Убийства, Тройное убийство, Максим Сумин.
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