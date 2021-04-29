Болен или под веществами? Видео странного поведения таксиста Uklon в Киеве вызвало споры

В Киеве пассажирка такси службы Uklon заметила и записала на видео необычное поведение водителя, который ее вез: мужчина регулярно склонял голову на бок и вниз. Несмотря на то, что вел он машину нормально и четко соблюдал все ее подсказки касательно того, куда именно ее нужно подвезти, она заподозрила его в возможном употреблении наркотических веществ.

Записанное ею видео в четверг, 29 апреля, утром опубликовал Telegram-канал "Київ Оперативний".

Вместе с тем, читатели не расценили поведение водителя как находящегося под действием каких-либо сильнодействующих веществ, предположив, что человеку могло быть плохо, либо же у него какая-то болезнь.

Как сообщалось, в российском Воронеже 2 апреля пассажирка сняла на видео водителя такси, который вел себя неадекватно и не смог завершить поездку, после чего выложила ролик в соцсеть с жалобой на халатное отношение водителя. Спустя несколько дней стало известно, что мужчина умер от инсульта.