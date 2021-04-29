Украинка купила завтрак на заправке OKKO и получила неприятный "сюрприз" (фото)

Женщина приобрела еду с плесенью на заправке "ОККО" в селе Малая Рогань.
Об этом 29 апреля сообщили в Телеграм-канале "Харьков 1654".
По словам женщины, которая и купила испорченную еду, завтрак в ресторане "Pastamia" стоил 118 гривен и был оплачен с бонусного счета.
Совершив покупку украинка не сразу заметила, что ее сметана к сырникам с плесенью, но позже сразу сделала ее фото.
Фото покупки:
Данные фото удивили пользователей и стали причиной шуток и иронии.
Некоторые пользователи иронизировали касательно стоимости самой покупки.
Другие же шутили о плесени в завтраке.
Напомним, что ранее в сеть попало видео того, из Харькова, как в магазинном холодильнике с колбасой на глазах у покупателя и продавца бегает серая мышь.