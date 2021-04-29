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Четверг, 29.04.2021
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Украинка купила завтрак на заправке OKKO и получила неприятный "сюрприз" (фото)

Украинка купила завтрак на заправке OKKO и получила неприятный "сюрприз" (фото)
12:11 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Женщина приобрела еду с плесенью на заправке "ОККО" в селе Малая Рогань.

Об этом 29 апреля сообщили в Телеграм-канале "Харьков 1654".

По словам женщины, которая и купила испорченную еду, завтрак в ресторане "Pastamia" стоил 118 гривен и был оплачен с бонусного счета.

Совершив покупку украинка не сразу заметила, что ее сметана к сырникам с плесенью, но позже сразу сделала ее фото.

Фото покупки:

скрин

сметана

сметана с плесенью

чек

Данные фото удивили пользователей и стали причиной шуток и иронии.

Некоторые пользователи иронизировали касательно стоимости самой покупки. 

скрин

коменты

Другие же шутили о плесени в завтраке.

коменты пользователь

Напомним, что ранее в сеть попало видео того, из Харькова, как в магазинном холодильнике с колбасой на глазах у покупателя и продавца бегает серая мышь.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 695

Все по теме:

Еда, Плесень, Окко, Малая Рогань.
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