В Украине разгорается скандал вокруг мемориала на въезде в Авдеевскую промзону: подробности и фото

В сети разгорелся громкий скандал связанный с мемориалом погибшим защитникам Украины, установленном на въезде в Авдеевскую промзону в Донецкой области. Приказом командира 72-й механизированной бригады имени "Черных запорожцев" полковника Артема Богомолова памятник был разобран.

Речь идет о мемориале, возведенном осенью 2017 года бойцами 72-й ОМБ. Материалом для возведения памятника были обломки вражеских снарядов, мин и пуль, гранат, который были собраны на Промке во время боев и обстрелов позиций ВСУ.

Об этом написал на своей странице в facebook волонтер Юрий Москаленко. По его словам, мемориал полностью разобрали. Причина - кусок дороги, где находился этот мемориал, якобы принадлежит нескольким частным лицам и было решено перенести памятник.

В 72-ОМБ озвучили свою позицию о данном инциденте.

"Совместно с профессиональными архитекторами и силами нашей бригады будет установлен новый мемориал, чтобы увековечить имя каждого воина, которые защищали подступы к Авдеевки и вписали свои имена в новейшей истории нашей страны" – отметили военные, уточнив, что все действия согласованы военно-гражданской администрацией, руководством ООС и ветеранами-участниками боев за Авдеевку.

В интернете традиционно разгорелись споры. Если убрать различные оскорбления и обвинения можно выделить несколько моментов.

С одной стороны прозвучали аргументы, что уже идет возведение нового монумента, на одном из предприятий. Было даже продемонстрировано фото части будущей конструкции.

Один из комментаторов привел ссылку на земельный кадастр, где указано, что эта территория не частные владения, а коммунальная собственность. То есть принадлежит городу.

Еще звучала мысль, что военным надо было бы озвучить все заранее.

Напомним, Владимир Зеленский говорил, что ТКГ почти согласовала вопрос "пасхального перемирия" в зоне ООС.