Скачать
Четверг, 29.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Участник переговоров по Донбассу рассказал о новой тактике России в гибридной войне против Украины
Участник переговоров по Донбассу рассказал о новой тактике России в гибридной войне против Украины
"Погребальные костры ежедневно горели тысячи лет": украинский медик из Мумбаи рассказал, как Индия на самом деле переживает COVID-19
"Погребальные костры ежедневно горели тысячи лет": украинский медик из Мумбаи рассказал, как Индия на самом деле переживает COVID-19
Научились в Трускавце? "Слуг народа" засекли за детским развлечением в Раде
Научились в Трускавце? "Слуг народа" засекли за детским развлечением в Раде
Последствия рокировки: может ли "Нафтогаз" сорвать подготовку к отопительному сезону из-за смены главы
Последствия рокировки: может ли "Нафтогаз" сорвать подготовку к отопительному сезону из-за смены главы

В Украине разгорается скандал вокруг мемориала на въезде в Авдеевскую промзону: подробности и фото

В Украине разгорается скандал вокруг мемориала на въезде в Авдеевскую промзону: подробности и фото
13:46 Сегодня Телеграф

В сети разгорелся громкий скандал связанный с мемориалом погибшим защитникам Украины, установленном на въезде в Авдеевскую промзону в Донецкой области. Приказом командира 72-й механизированной бригады имени "Черных запорожцев" полковника Артема Богомолова памятник был разобран.

Речь идет о мемориале, возведенном осенью 2017 года бойцами 72-й ОМБ. Материалом для возведения памятника были обломки вражеских снарядов, мин и пуль, гранат, который были собраны на Промке во время боев и обстрелов позиций ВСУ.

Об этом написал на своей странице в facebook волонтер Юрий Москаленко. По его словам, мемориал полностью разобрали. Причина - кусок дороги, где находился этот мемориал, якобы принадлежит нескольким частным лицам и было решено перенести памятник.

В 72-ОМБ озвучили свою позицию о данном инциденте.

"Совместно с профессиональными архитекторами и силами нашей бригады будет установлен новый мемориал, чтобы увековечить имя каждого воина, которые защищали подступы к Авдеевки и вписали свои имена в новейшей истории нашей страны" – отметили военные, уточнив, что все действия согласованы военно-гражданской администрацией, руководством ООС и ветеранами-участниками боев за Авдеевку.

В интернете традиционно разгорелись споры. Если убрать различные оскорбления и обвинения можно выделить несколько моментов.

комментарии

С одной стороны прозвучали аргументы, что уже идет возведение нового монумента, на одном из предприятий. Было даже продемонстрировано фото части будущей конструкции.

фото

Один из комментаторов привел ссылку на земельный кадастр, где указано, что эта территория не частные владения, а коммунальная собственность. То есть принадлежит городу.

комментарии2

Еще звучала мысль, что военным надо было бы озвучить все заранее.

комментарии3

Напомним, Владимир Зеленский говорил, что ТКГ почти согласовала вопрос "пасхального перемирия" в зоне ООС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 380

Все по теме:

Мемориал, Авдеевка, АТО, ООС, 72 ОМБР.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бывший советник Путина признался, кто в Кремле принимает решение о вторжении в Украину
02 У Лукашенко "нашли" еще одного сына, которого он якобы упек в детдом (фото)
03 С Чистым Четвергом 2021! Яркие открытки и картинки с поздравлениями
04 Нет денег на похороны: новые детали резни, устроенной подростком в Киеве
05 ЕС готовится к тяжелому периоду отношений с Россией: в поведении Путина заметили тревожную тенденцию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинка купила завтрак на заправке OKKO и получила неприятный &quot;сюрприз&quot; (фото)
Украинка купила завтрак на заправке OKKO и получила неприятный "сюрприз" (фото)
&quot;Жуткий скелет, скелетон&quot;: появились фото Навального после голодовки
"Жуткий скелет, скелетон": появились фото Навального после голодовки
Уборка – это важно: ПЦУ призвала не забывать о самом главном в Чистый четверг
Уборка – это важно: ПЦУ призвала не забывать о самом главном в Чистый четверг
Чем покрасить яйца на Пасху: 7 натуральных красителей
Чем покрасить яйца на Пасху: 7 натуральных красителей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь