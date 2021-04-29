"Полиция ошалела от такой наглости": ромы в Кривом Роге средь бела дня вырезали 200 метров действующей железной дороги (фото)

О дерзком происшествии стало известно криворожскому блогеру и общественному деятелю Алексею Таймурзину – фотографии с места преступления он разместил в своем Телеграм-канале.

"Вчера, 27 апреля, группа лиц, цинично и открыто в Саксаганском районе Кривого Рога (возле станции "Мудреная") вырезала 200 метров железнодорожного полотна, – пишет активист. – Все это происходило в дождливый полдень, в момент, когда железной дорогой активно пользуется собственник – одно из предприятий города. Полиция ошалела от такой неприкрытой наглости, в сжатые сроки всех задержали, технику арестовали и отрапортовали: маргинальные слои общества с целью быстрой наживы варварским методом нанесли колоссальный ущерб предприятию".

"Телеграфу" Алексей Таймурзин добавил, что ущерб, по предварительным подсчетам, составил от 5 до 7 млн грн. Предприятие, которое использует эту ветку для своих производственных целей, предоставило правоохранителям документ, подтверждающий ущерб и право собственности.

Примечательно, что рельсы демонтировали не в качестве металлолома, их разбирали и хотели продать как изделие, что в разы дороже. Но попытку хищения обнаружил сторож и вызвал полицию, иначе двумя сотнями метров дело бы не ограничилось. Насколько стало известно блогеру, "увести коня", то есть, увезти рельсы, пытались местные представители ромской национальности. Да еще и хотели "договориться" с полицией, но сделка не удалась.

В криворожской полиции подтвердили, что получили сообщение о том, что в Саксаганском районе возле кооператива "Кубанский" некий подозрительный человек с помощью автомобиля совершает кражу железнодорожного полотна.

«На место происшествия прибыли инспекторы патрульной полиции, где и обнаружили автомобиль, с помощью которого выполняли демонтаж. На месте также находился гражданин, оказавшийся представителем предприятия-собственника железнодорожного пути. Патрульные вызвали следственно-оперативную группу Саксаганского отделения полиции. В настоящее время событие зарегистрировано, как это предусмотрено законодательством, сотрудники полиции проверят законность проведения работ, после чего будет принято решение, – сообщили правоохранители.

Уголовное производство открыли по ч.2 статьи 185 (кража). Ожидается, что его переквалифицируют на часть 5-ю этой же статьи (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой). В этом случае злоумышленникам будет грозить до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.