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Хотела похудеть: в Одессе от истощения умерла 13-летняя школьница

Хотела похудеть: в Одессе от истощения умерла 13-летняя школьница
18:23 Сегодня Телеграф

В ночь на четверг, 29 апреля, в Одесской городской больнице №3 умерла 13-летняя девочка. По предварительной информации, юная одесситка заморила себя голодом.

Об этом со ссылкой на горсовет Одессы пишет местный портал "Таймер".

Сообщается, что все подробности произошедшего являются медицинской тайной. Однако, по информации СМИ, девочка умерла в результате нервной анорексии - психологического расстройства, которое проявляется отказом принимать пищу из-за боязни поправиться или сильного желания похудеть.

Смертность при анорексии составляет 10% случаев, так как у человека развиваются сердечные нарушения из-за нехватки калия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе в 22 школе произошло ЧП: один из учеников брызнул в лицо учительнице из газового баллончика.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 350

Все по теме:

Анорексия, Школьница, Смерть подростка.
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