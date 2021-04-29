Мины, танки и "Жабы": ОБСЕ рассказали о сюрпризах боевиков для ВСУ на Донбассе

Патруль ОБСЕ зафиксировал на Донбассе на неподконтрольной Украине территории вооружение и военную технику, которые находятся там с нарушением линий отвода.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Так, вблизи Луганска ОБСЕ выявила три прицепные гаубицы Д-30А "Жаба", а у Софиевки Донецкой области - три танка.

Кроме того, на полигоне Круглик зафиксированы 22 танка неустановленного типа и 1 танк Т-64, а на полигоне вблизи Бойковского - три танка неустановленного типа, хотя в этой зоне размещение тяжелого вооружения запрещено.

Также военные отмечают, что с начала суток боевики 7 раз обстреливали позиции ВСУ в районе:

Опытного

Павлополя

Водяного

Песок

Верхнеторецкого

Светлодарска

Никто из личного состава украинских военных не погиб и не получил ранения.

Как сообщал Телеграф, в понедельник, 26 апреля, от пули снайпера на Донбассе погиб участник АТО Иван Ковалевский с позывным "Африка".