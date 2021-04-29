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Четверг, 29.04.2021
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Девочка застряла головой на детской площадке под Днепром: спасателям пришлось резать качели
Девочка застряла головой на детской площадке под Днепром: спасателям пришлось резать качели
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Девочка застряла головой на детской площадке под Днепром: спасателям пришлось резать качели

Девочка застряла головой на детской площадке под Днепром: спасателям пришлось резать качели
22:32 Сегодня Телеграф

В четверг, 29 апреля, в Павлограде (Днепропетровская область) 10-летняя девочка застряла головой в качели. Вызволять ее пришлось спасателям.

Об этом ЧП рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Спасателям понадобилась минута, чтобы справиться с металлической дугой, которая зажала голову ребенка.

В Павлограде девочка застряла в качели

Спасатели с помощью электрических ножниц перерезали металлические конструкции качели. Благодаря этому ребенка удалось вытащить  и освободить из ловушки.  К счастью, девочка не пострадала.

Как сообщал Телеграф, ранее в Одессе 11-летний ребенок погиб, упав с качели на детской площадке. Мальчик упал с качели на детской площадке и ударился головой. От полученного удара он скончался.

Также в Запорожье в парке "Дубовая Роща" на ребенка обрушилась деревянная скульптура. Ребенка доставили в больницу, но спасти ее не удалось. 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 256

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Дети, Днепропетровская область, Видео, ЧП, Фото, Павлоград, Качели.
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