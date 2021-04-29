Девочка застряла головой на детской площадке под Днепром: спасателям пришлось резать качели

В четверг, 29 апреля, в Павлограде (Днепропетровская область) 10-летняя девочка застряла головой в качели. Вызволять ее пришлось спасателям.

Об этом ЧП рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Спасателям понадобилась минута, чтобы справиться с металлической дугой, которая зажала голову ребенка.

Спасатели с помощью электрических ножниц перерезали металлические конструкции качели. Благодаря этому ребенка удалось вытащить и освободить из ловушки. К счастью, девочка не пострадала.

Как сообщал Телеграф, ранее в Одессе 11-летний ребенок погиб, упав с качели на детской площадке. Мальчик упал с качели на детской площадке и ударился головой. От полученного удара он скончался.

Также в Запорожье в парке "Дубовая Роща" на ребенка обрушилась деревянная скульптура. Ребенка доставили в больницу, но спасти ее не удалось.