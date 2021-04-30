В Киеве авто сбило велосипедиста и влетело на отбойник: имя пострадавшего и эксклюзивные детали

Вечером в четверг, 29 апреля, в районе Минского массива в Киеве в аварии серьезно пострадал велосипедист 1972 года рождения.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа", его в тяжелом состоянии увезли на "скорой".

Инцидент случился на перекрестке Большой Окружной и Минского проспекта.

Предварительно, автомобиль КІА двигался от Гостомельского шоссе в сторону Минского проспекта, когда зацепил BMW, потерял управление и сбил велосипедиста, который стоял на "островке безопасности" у светофора. После этого КІА влетела на бетонный отбойник.

Велосипедист, мужчина 1972 года рождения, был госпитализирован в тяжелом состоянии. В сети активно пытались установить личность пострадавшего, - по данным из больницы, его зовут Олег Курочкин.

Следователи устанавливают все детали инцидента и ищут очевидцев. Как видно на фото, удар был такой силы, что с велосипедиста слетела обувь, а колеса его транспортного средства погнуло.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"