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В Киеве авто сбило велосипедиста и влетело на отбойник: имя пострадавшего и эксклюзивные детали

В Киеве авто сбило велосипедиста и влетело на отбойник: имя пострадавшего и эксклюзивные детали
Обновлено 10:35 Сегодня Телеграф Фото: telegraf.com.ua

Вечером в четверг, 29 апреля, в районе Минского массива в Киеве в аварии серьезно пострадал велосипедист 1972 года рождения.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа", его в тяжелом состоянии увезли на "скорой".

Инцидент случился на перекрестке Большой Окружной и Минского проспекта.

Предварительно, автомобиль КІА двигался от Гостомельского шоссе в сторону Минского проспекта, когда зацепил BMW, потерял управление и сбил велосипедиста, который стоял на "островке безопасности" у светофора. После этого КІА влетела на бетонный отбойник.

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Велосипедист, мужчина 1972 года рождения, был госпитализирован в тяжелом состоянии. В сети активно пытались установить личность пострадавшего, - по данным из больницы, его зовут Олег Курочкин.

Следователи устанавливают все детали инцидента и ищут очевидцев. Как видно на фото, удар был такой силы, что с велосипедиста слетела обувь, а колеса его транспортного средства погнуло.

ДТП с велосипедистом на Окружной/Минском проспекте вечером 29.04.2021 - Фото и детали 8

ДТП с велосипедистом на Окружной/Минском проспекте вечером 29.04.2021 - Фото и детали 7

ДТП с велосипедистом на Окружной/Минском проспекте вечером 29.04.2021 - Фото и детали 6

ДТП с велосипедистом на Окружной/Минском проспекте вечером 29.04.2021 - Фото и детали 5

ДТП с велосипедистом на Окружной/Минском проспекте вечером 29.04.2021 - Фото и детали 4

ДТП с велосипедистом на Окружной/Минском проспекте вечером 29.04.2021 - Фото и детали 3

ДТП с велосипедистом на Окружной/Минском проспекте вечером 29.04.2021 - Фото и детали 2

ДТП с велосипедистом на Окружной/Минском проспекте вечером 29.04.2021 - Фото и детали 1

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
Просмотры: 276

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Киев, ДТП, Велосипедисты.
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