Скачать
Пятница, 30.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Кремль тянет время: когда состоится первая встреча Путина с Байденом и что от нее ожидать
Кремль тянет время: когда состоится первая встреча Путина с Байденом и что от нее ожидать
Турция упростила условия въезда для туристов из Украины, Таиланд же наоборот усложнил
Турция упростила условия въезда для туристов из Украины, Таиланд же наоборот усложнил
Россию сурово накажут в случае наступления на Украину: Европарламент принял важную резолюцию
Россию сурово накажут в случае наступления на Украину: Европарламент принял важную резолюцию
Десятки человек погибли при обрушении трибуны на религиозном фестивале в Израиле (видео)
Десятки человек погибли при обрушении трибуны на религиозном фестивале в Израиле (видео)

Друг Зеленского Юзик после прихода в Раду начал большую стройку под Киевом: журналисты сняли ее с воздуха

Друг Зеленского Юзик после прихода в Раду начал большую стройку под Киевом: журналисты сняли ее с воздуха
Обновлено 11:38 Сегодня Телеграф

Народный депутат фракции "Слуга народа" Юрий Корявченков, известный как "Юзик" из "95 квартала", возводит огромное поместье на своем участке под Киевом. Журналистам издания "Старана" удалось снять большую стройку с воздуха.

Поместье Юзика находится поселке Процев Бориспольского района. От самой трассы к владениям Корявченкова проложена гладкая дорога, со свежей разметкой и покрашенными бордюрами. Рядом установлена табличка "Большое строительство", - результат той самой масштабно программы Владимира Зеленского, которую пиарят по всей стране.

Общая площадь участка составляет 18 соток. Сейчас таи идет строительство двухэтажного особняка. Внешне он выглядит почти готовым, за исключением отделочных работ. Однако, впереди депутату предстоит работа над обустройством дома изнутри. Двор также требует озеленения.

фото

По информации журналистов, стоимость подобных коттеджей колеблется  от $300 000 до $500 000. Все зависит от степени готовности объекта.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отчитал Юзика и Николая Тищенко за безделье в Верховной Раде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 133

Все по теме:

Строительство, Дом, Слуга народа, Юрий Корявченков, Юзик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная пятница 2021: что нельзя делать в этот день (инфографика)
02 Все понесли потери и чуть не началась война: что сегодня случилось на границе Таджикистана и Кыргызстана
03 Силой и угрозами затянул к себе домой: на Донетчине юноша изнасиловал 14-летнего мальчика
04 В запорожской семье, где 4-летний Тимур выпал из окна детсада, это уже второе ЧП за месяц
05 Россиян на МКС изолировали на два месяца из-за нового ЧП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация с коронавирусом в Индии накалилась до предела: Украине пришлось принять меры
Ситуация с коронавирусом в Индии накалилась до предела: Украине пришлось принять меры
В новой стрельбе в США погибли полицейские (видео)
В новой стрельбе в США погибли полицейские (видео)
Россиян на МКС изолировали на два месяца из-за нового ЧП
Россиян на МКС изолировали на два месяца из-за нового ЧП
В Киеве авто сбило велосипедиста и влетело на отбойник: имя пострадавшего и эксклюзивные детали
В Киеве авто сбило велосипедиста и влетело на отбойник: имя пострадавшего и эксклюзивные детали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь