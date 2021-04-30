Друг Зеленского Юзик после прихода в Раду начал большую стройку под Киевом: журналисты сняли ее с воздуха

Народный депутат фракции "Слуга народа" Юрий Корявченков, известный как "Юзик" из "95 квартала", возводит огромное поместье на своем участке под Киевом. Журналистам издания "Старана" удалось снять большую стройку с воздуха.

Поместье Юзика находится поселке Процев Бориспольского района. От самой трассы к владениям Корявченкова проложена гладкая дорога, со свежей разметкой и покрашенными бордюрами. Рядом установлена табличка "Большое строительство", - результат той самой масштабно программы Владимира Зеленского, которую пиарят по всей стране.

Общая площадь участка составляет 18 соток. Сейчас таи идет строительство двухэтажного особняка. Внешне он выглядит почти готовым, за исключением отделочных работ. Однако, впереди депутату предстоит работа над обустройством дома изнутри. Двор также требует озеленения.

По информации журналистов, стоимость подобных коттеджей колеблется от $300 000 до $500 000. Все зависит от степени готовности объекта.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отчитал Юзика и Николая Тищенко за безделье в Верховной Раде.