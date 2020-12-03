Разумков отчитал «Юзика» и Тищенко за безделье в Раде (видео)

3 декабря во время очередного заседания Верховной Рады Украины несколько народных депутатов начали фотографироваться, вместо того чтобы работать. На что получили замечание от председателя Дмитрия Разумкова.

Об этом сообщили в 112 Украина.

Нардеп Юрий Корявченков по прозвищу "Юзик", Николай Тищенко в компании с другими народными избранниками начали фотографироваться с министром инфраструктуры Владиславом Криклием.

На что последовала реакция Разумкова, который предложил нардепам "покинуть фотозону" и заняться работой.

"Господин министр тоже. Владислав Артурович, до свидания! Хорошего вам дня, успехов, новых достижений", - также сказал он.

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