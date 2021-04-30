"Черный археолог" случайно наткнулся на сотни советских противотанковых мин (фото и видео)

Крупную партию противотанковых мин времен Второй мировой войны выявили на одном из полей в Днепропетровской области. Общее количество снарядов достигает 375 единиц.

Смертельную находку обнаружил в среду утром, 29 апреля, житель села Девладово Софиевского района. Мужчина случайно нашел три боеприпаса во время поиска металлолома в поле за селом, сообщает пресс-служба областного ГСЧС.

После этого на место прибыли пиротехники и стали осматривать территорию.

"Сейчас пиротехниками ГСЧС выявлено 375 единиц устаревших противотанковых мин ТМИ-42", - отмечают в ведомстве.

Все обнаруженные боеприпасы находятся на том же месте, где и были найдены. Они под круглосуточной охраной. После окончательного исследования всей территории они будут уничтожены путем подрыва.

Крупные партии боеприпасов времен Второй Мировой находили в Украине и раньше. Так, в Харькове было обнаружено 273 немецких снаряда.

А в Великобритании в городе Эксетер подорвали 1000-килограммовую немецкую авиабомбу времен Второй мировой войны. Для этого пришлось эвакуировать огромное количество местных жителей, включая 1400 студентов.