Скандальный нардеп хотел попиариться на первом за 15 лет рейсе "Киев-Ужгород", но что-то пошло не так

В Украине 30 апреля должны были запустить первый за 15 лет авиарейс из Киева в Ужгород. Однако на полпути в маршрут пришлось вносить коррективы.

Об этом написал журналист Евгений Куксин.

"Когда летели, самолет перенаправили во Львов, так как в Ужгороде не смогли принять рейс", - написал он, отметив, что на борту находился нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко, который должен поучаствовать в торжественном мероприятии по открытию рейса.

Как написал сам Тищенко, рейс Киев-Ужгород должен был длиться примерно 1 час и 20 минут, однако погодные условия внесли коррективы, из-за чего самолет был вынужден приземлиться во Львове.

"Но нас ничем не напугать. Едем дальше. Пункт назначения Ужгород", - написал он.

Как сообщалось ранее, в западных и северных регионах Украины в пятницу, 30 апреля, согласно прогнозам синоптиков, ожидаются дожди и грозы.