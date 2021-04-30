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Скандальный нардеп хотел попиариться на первом за 15 лет рейсе "Киев-Ужгород", но что-то пошло не так

Скандальный нардеп хотел попиариться на первом за 15 лет рейсе "Киев-Ужгород", но что-то пошло не так
Обновлено 14:36 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Украине 30 апреля должны были запустить первый за 15 лет авиарейс из Киева в Ужгород. Однако на полпути в маршрут пришлось вносить коррективы. 

Об этом написал журналист Евгений Куксин. 

"Когда летели, самолет перенаправили во Львов, так как в Ужгороде не смогли принять рейс", - написал он, отметив, что на борту находился нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко, который должен поучаствовать в торжественном мероприятии по открытию рейса. 

Как написал сам Тищенко, рейс Киев-Ужгород должен был длиться примерно 1 час и 20 минут, однако погодные условия внесли коррективы, из-за чего самолет был вынужден приземлиться во Львове. 

"Но нас ничем не напугать. Едем дальше. Пункт назначения Ужгород", - написал он. 

Как сообщалось ранее, в западных и северных регионах Украины в пятницу, 30 апреля, согласно прогнозам синоптиков, ожидаются дожди и грозы.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Киев, Львов, Ужгород, Николай Тищенко.
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