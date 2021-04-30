В Украину придет почти летнее тепло: синоптик порадовала прогнозом на конец апреля

Пятница в Украине будет теплой, но местами пройдут дожди с грозами.

Об этом в своем прогнозе 29 апреля, в Телеграм-канале написала синоптик Наталья Диденко.

30 апреля ожидается потепление до +15 +20 градусов. Хотя небольшие заморозки и возможны, они ожидаются только в северо-восточных и центральных областях.

Осадки в виде дождей с грозами пройдут на западе, севере, а также в Кропивницком, Виннице и местами в Черкассах. В других областях осадков не будет, только небольшие вероятны в Донецкой и Луганской областях.

Ветер будет сильный, южного направления.

Киев пятница встретит с дождем и грозой во второй половине дня.

Тем не менее воздух нагреется до +18 градусов.

Карта: УГМЦ

Пасха в стране будет сухой, а 2 мая ожидаются грозовые дожди практически по всей территории страны, кроме восточного направления.

Напомним, что ранее народные синоптики озвучили два разных прогноза погоды на Пасху в Украине.