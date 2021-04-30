Скачать
Пятница, 30.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Девочка застряла головой на детской площадке под Днепром: спасателям пришлось резать качели
Девочка застряла головой на детской площадке под Днепром: спасателям пришлось резать качели
Турция упростила условия въезда для туристов из Украины, Таиланд же наоборот усложнил
Турция упростила условия въезда для туристов из Украины, Таиланд же наоборот усложнил
Россию сурово накажут в случае наступления на Украину: Европарламент принял важную резолюцию
Россию сурово накажут в случае наступления на Украину: Европарламент принял важную резолюцию
"У меня есть фан-клуб любителей чл*на Кивы": нардеп стал героем нового скандала (видео 18+)
"У меня есть фан-клуб любителей чл*на Кивы": нардеп стал героем нового скандала (видео 18+)

В Украину придет почти летнее тепло: синоптик порадовала прогнозом на конец апреля

В Украину придет почти летнее тепло: синоптик порадовала прогнозом на конец апреля
00:15 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Пятница в Украине будет теплой, но местами пройдут дожди с грозами.

Об этом в своем прогнозе 29 апреля, в Телеграм-канале написала синоптик Наталья Диденко.

30 апреля ожидается потепление до +15 +20 градусов. Хотя небольшие заморозки и возможны, они ожидаются только в северо-восточных и центральных областях.

скрин

Осадки в виде дождей с грозами пройдут на западе, севере, а также в Кропивницком, Виннице и местами в Черкассах. В других областях осадков не будет, только небольшие вероятны в Донецкой и Луганской областях.

Ветер будет сильный, южного направления.

погода

Киев пятница встретит с дождем и грозой во второй половине дня.

Тем не менее воздух нагреется до +18 градусов.

погода 30 апреля

Карта: УГМЦ

Пасха в стране будет сухой, а 2 мая ожидаются грозовые дожди практически по всей территории страны, кроме восточного направления.

Напомним, что ранее народные синоптики озвучили два разных прогноза погоды на Пасху в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 195

Все по теме:

Украина, Погода, Прогноз погоды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Силой и угрозами затянул к себе домой: на Донетчине юноша изнасиловал 14-летнего мальчика
02 В запорожской семье, где 4-летний Тимур выпал из окна детсада, это уже второе ЧП за месяц
03 Семья была полноценной: в полиции раскрыли детали смерти девочки от анорексии в Одессе
04 По соседству с Украиной впервые обнаружили новый штамм COVID-19 из Индии
05 Названа героиня нового сезона "Холостячка"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги 29 апреля: отставка Найема с Укроборонпрома, закон о приватизации от Зеленского и запрет Моргенштерна в Украине
Итоги 29 апреля: отставка Найема с Укроборонпрома, закон о приватизации от Зеленского и запрет Моргенштерна в Украине
&quot;На**й политику&quot;: Моргенштерн отреагировал на попадание в &quot;черный список&quot; Украины
"На**й политику": Моргенштерн отреагировал на попадание в "черный список" Украины
Спустя месяц в Украину отправляют вторую партию китайских вакцин от коронавируса
Спустя месяц в Украину отправляют вторую партию китайских вакцин от коронавируса
Какой праздник 30 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 30 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь